फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Kotdwar News ›   Traders staged a protest by keeping the market closed.

Kotdwar News: रेलवे स्टेशन के खोखे हटाने के विरोध में बाजार बंद, व्यापारियों ने निकाली आक्रोश रैली

Tue, 25 Aug 2026 07:33 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कोटद्वार
संवाद न्यूज एजेंसी, कोटद्वार Updated Tue, 25 Aug 2026 07:33 PM IST
विज्ञापन
Traders staged a protest by keeping the market closed.
खोखा हटाने के विरोध में परिवार समेत कोटद्वार तहसील में आक्रोश रैली निकालते व्यापारी। संवाद
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

कोटद्वार। रेलवे स्टेशन के बाहर लगे खोखों को हटाने के विरोध में नगर उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल के आह्वान पर मंगलवार को नगर के व्यापारियों ने प्रतिष्ठान बंद रखे। व्यापारियों ने धरना-प्रदर्शन कर आक्रोश रैली निकाली और तहसीलदार राजेंद्र प्रसाद सनवाल के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर छोटे व्यापारियों के विस्थापन की व्यवस्था किए बिना खोखे नहीं हटाने की मांग की।
पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मंगलवार सुबह से ही व्यापारी अपने प्रतिष्ठान बंद कर धरना स्थल पर एकत्र होने लगे। नगर उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल के अध्यक्ष प्रवीण भाटिया के नेतृत्व में व्यापारियों ने मुख्य मार्गों से जुलूस निकाला। तहसील पहुंचने पर जुलूस सभा में तब्दील हो गया। व्यापारियों ने कहा कि रेलवे स्टेशन के बाहर वर्षों से छोटे व्यापारी खोखे लगाकर कारोबार कर रहे हैं और इसी से अपने परिवार का पालन-पोषण करते हैं। लोनिवि की ओर से खोखे हटाने के लिए नोटिस दिए गए हैं, जिससे व्यापारियों में रोष है। व्यापारियों ने कहा कि खोखा संचालक पिछले 72 वर्षों से नगर पालिका/नगर निगम को तहबाजारी शुल्क देते आ रहे हैं। इनमें अधिकांश परिवार विभाजन विभीषिका के दौरान यहां आए थे और लंबे समय से इसी कारोबार पर निर्भर हैं। ऐसे में बिना वैकल्पिक व्यवस्था के उन्हें हटाना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि पहले छोटे व्यापारियों के पुनर्वास की व्यवस्था की जाए।
विज्ञापन

व्यापारियों के अनुसार इस संबंध में गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी, विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी और मेयर शैलेंद्र रावत से भी वार्ता की जा चुकी है, लेकिन ठोस आश्वासन नहीं मिलने के कारण आंदोलन करना पड़ा। उन्होंने स्थायी समाधान होने तक खोखे नहीं हटाने की मांग की। प्रदर्शन में जिलाध्यक्ष विवेक अग्रवाल, महामंत्री लाजपत राय भाटिया, नगर महामंत्री नवीन गोयल, राकेश अग्रवाल, विनय भाटिया, पंकज भाटिया, सरदार महेंद्र सिंह, अनिल भोला, विजय माहेश्वरी, सेवक राम मानूजा, हिमांशु भाटिया, रेशमा छावड़ा, प्रीति साहनी, रेनू, शैली, मेघा, सुषमा, मीरा, बेला, मधु, शशिबाला आदि शामिल रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

.
बाजार बंद का रहा व्यापक असर
नगर उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल के मंगलवार को बाजार बंद के आह्वान का व्यापक असर दिखने को मिला। बाजाद बंद रहने से खरीदारी के लिए पहुंचे लोगों को बैरंग लौटना पड़ा। बाहर से आए यात्रियों को चाय-नाश्ते तक के लिए परेशानी उठानी पड़ी। हालांकि मेडिकल स्टोर खुले रहे। शाम को गोखले मार्ग समेत कई मोहल्लों में सब्जी की दुकानें खुलने से लोगों को राहत मिली।

खोखा हटाने के विरोध में परिवार समेत कोटद्वार तहसील में आक्रोश रैली निकालते व्यापारी। संवाद

खोखा हटाने के विरोध में परिवार समेत कोटद्वार तहसील में आक्रोश रैली निकालते व्यापारी। संवाद

खोखा हटाने के विरोध में परिवार समेत कोटद्वार तहसील में आक्रोश रैली निकालते व्यापारी। संवाद

खोखा हटाने के विरोध में परिवार समेत कोटद्वार तहसील में आक्रोश रैली निकालते व्यापारी। संवाद

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed