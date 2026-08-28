Kotdwar News: व्यापारियों का धरना जारी

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रेलवे स्टेशन का नया भवन बनने के बाद प्रवेश और निकास द्वार खोलने के लिए कुछ दुकानें आड़े आ रहीं हैं। इन दुकानों समेत रेलवे स्टेशन के बाहर बनीं खोखानुमा सभी दुकानों को लोनिवि ने अतिक्रमण माना है। दुकानों को स्वयं हटाने के संबंध में विभाग की ओर से कारोबारियों को नोटिस जारी किए गए हैं। बीते 19 अगस्त से नगर उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल के बैनर तले कारोबारियों का धरना प्रदर्शन चल रहा है। शुक्रवार को 10वें दिन व्यापार मंडल के नगर अध्यक्ष प्रवीण भाटिया, महामंत्री नवीन गोयल के नेतृत्व में अभिनव आहूजा, आकाश कुमार, विकास कुमार, विक्की गोयल, कुंज अग्रवाल, नितिन भाटिया समेत बड़ी संख्या में कारोबारी धरने पर बैठे। संवाद

कोटद्वार। रेलवे स्टेशन के बाहर से दुकानों को हटाने के विरोध में कारोबारियों का अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन 10वें दिन भी जारी रहा।