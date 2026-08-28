Kotdwar News: पर्वतीय क्षेत्रों के लिए रही भीड़, मैदानी क्षेत्रों में खाली दौड़ी बसें

संवाद न्यूज एजेंसीकोटद्वार। रक्षाबंधन पर्व पर उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों में महिलाओं को निशुल्क यात्रा का पर्वतीय क्षेत्र की महिलाओं को भरपूर लाभ मिला। वहीं, मैदानी क्षेत्र की बसें लगभग खाली ही दौड़ती रहीं।कोटद्वार रोडवेज डिपो से महज दो किलोमीटर पर ही उत्तर प्रदेश की सीमा शुरू हो जाती है। उत्तराखंड में प्रमुख रूप से हरिद्वार, देहरादून, ऋषिकेश, रामनगर के लिए संचालित होने वाली कोटद्वार डिपो की रोडवेज बसें नजीबाबाद से होकर गुजरती हैं। इसके अलावा कई बसें पर्वतीय क्षेत्रों में ही संचालित होती हैं। उत्तराखंड परिवहन निगम की रक्षाबंधन पर उत्तराखंड में ही निशुल्क बस यात्रा का लाभ केवल हरिद्वार, देहरादून, ऋषिकेश और पर्वतीय क्षेत्रों में आने-जाने वालों को ही मिला। कोटद्वार से दिल्ली, नोएडा, एनसीआर, जयपुर, गुरुग्राम, फरीदाबाद, चंडीगढ़, अमृतसर आदि मैदानी क्षेत्रों में जाने वाली महिला यात्रियों को योजना का लाभ नहीं मिल सका। महिलाओं ने कोटद्वार से उत्तराखंड की बसों में सवार न होकर यूपी की बसों से सफर किया। एआरएम अनुराग पुरोहित ने बताया कि भौगोलिक दृष्टि से कोटद्वार से उत्तर प्रदेश सीमा जीरो प्वाइंट पर होने से मैदानी क्षेत्रों को योजना लाभ देना संभव नहीं था। मैदानी क्षेत्रों में जाने वाली महिलाएं नाममात्र को ही कोटद्वार डिपो की बसों में सवार हुईं।