Haridwar News: कार के अंदर संदिग्ध हालत में मृत मिला युवक
देहरादून ब्यूरो
Updated Sun, 30 Aug 2026 07:46 PM IST
Updated Sun, 30 Aug 2026 07:46 PM IST
विज्ञापन
हरिद्वार। कनखल कोतवाली क्षेत्र में कार के अंदर एक युवक संदिग्ध परिस्थितियों में मृत मिला। प्रारंभिक जांच में ह्रदय गति रुकने से मौत की बात सामने आई है। रविवार की शाम जगजीतपुर शराब के ठेके बाहर एक कार खड़ी हुई थी। अंदर बैठा शख्स अचेत अवस्था में था। काफी देर से कोई हलचल न होने पर लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने पहुंचकर कार की खिड़की किसी तरह खोली। तब युवक मृत पड़ा मिला। मृतक की पहचान कृष्ण मोहन सिंह निवासी गुरु बक्श बिहार कनखल के रूप में हुई। सीओ सिटी शिशुपाल सिंह नेगी ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण स्पष्ट हो सकेगा। संवाद
विज्ञापन