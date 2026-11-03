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हरिद्वार: सप्तऋषि में हादसा, गंगा में नहाते समय एनआरआई की डूबने से मौत, कनखल से शव बरामद

Tue, 03 Nov 2026 08:40 PM IST
Alka Tyagi संवाद न्यूज एजेंसी, हरिद्वार
संवाद न्यूज एजेंसी, हरिद्वार Published by: Alka Tyagi Updated Tue, 03 Nov 2026 08:40 PM IST
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NRI drowned And Died while bathing in Ganga body recovered from Kankhal
डूबने से मौत - फोटो : अमर उजाला

सप्तऋषि क्षेत्र में मंगलवार को दर्दनाक हादसा हो गया। परिवार के साथ गंगा स्नान करने पहुंचे ऑस्ट्रेलिया निवासी एक एनआरआई की गहरे पानी में डूबने से मौत हो गई। 

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सूचना मिलते ही पुलिस और जल पुलिस ने तलाश शुरू की। कई घंटे की मशक्कत के बाद कनखल क्षेत्र में उनका शव बरामद हुआ। पुलिस ने शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में भिजवा दिया।

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