हरिद्वार: सप्तऋषि में हादसा, गंगा में नहाते समय एनआरआई की डूबने से मौत, कनखल से शव बरामद
संवाद न्यूज एजेंसी, हरिद्वार Published by: Alka Tyagi Updated Tue, 03 Nov 2026 08:40 PM IST
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सप्तऋषि क्षेत्र में मंगलवार को दर्दनाक हादसा हो गया। परिवार के साथ गंगा स्नान करने पहुंचे ऑस्ट्रेलिया निवासी एक एनआरआई की गहरे पानी में डूबने से मौत हो गई।
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सूचना मिलते ही पुलिस और जल पुलिस ने तलाश शुरू की। कई घंटे की मशक्कत के बाद कनखल क्षेत्र में उनका शव बरामद हुआ। पुलिस ने शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में भिजवा दिया।
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