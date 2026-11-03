फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Haridwar News ›   Traders demand Ganga closure after Diwali, Kumbh construction should be permanent.

Haridwar News: व्यापारी बोले दिवाली बाद गंगा बंदी, कुंभ निर्माण स्थायी हो

Tue, 03 Nov 2026 07:07 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हरिद्वार
संवाद न्यूज एजेंसी, हरिद्वार Updated Tue, 03 Nov 2026 07:07 PM IST
विज्ञापन
Traders demand Ganga closure after Diwali, Kumbh construction should be permanent.
हरिद्वार। प्रांतीय नगर उद्योग व्यापार मंडल ने गंगा बंदी का समय दिवाली के बाद करने की मांग की है। संगठन ने कुंभ निर्माण कार्यों को स्थायी प्रकृति का बनाने पर भी जोर दिया। यह मांग तीन नवंबर को सुभाष घाट पर हुई एक बैठक में उठाई गई। जिला अध्यक्ष विशाल गर्ग ने कहा कि दिवाली के दौरान व्यापार प्रगति पर होता है। इसी समय गंगा बंदी से श्रद्धालुओं को असुविधा होती है और व्यापार भी प्रभावित होता है। उन्होंने गंगा बंदी का समय दिवाली पर्व के बाद करने की बात कही। गर्ग ने कुंभ निर्माण कार्यों को स्थानीय जनता और व्यापारियों के हितों को ध्यान में रखकर स्थायी बनाने की अपील की। उन्होंने कुंभ मेला प्रशासन से गुणवत्तापूर्ण निर्माण और अधिकारियों द्वारा स्वयं निगरानी की मांग की। विशाल गर्ग ने कहा, अधिकारियों और व्यापारियों के समन्वय से ही धर्मनगरी का विकास संभव है। मा.सि.रि.
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed