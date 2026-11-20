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लालढांग। गैंडीखाता व इंद्रानगर गांव में भाजपा अनुसूचित जनजाति के जिला संयोजक संतराम सिंह ने जनसंपर्क किया। इस दौरान उन्होंने बुक्सा बस्ती में ग्रामीणों से मुलाकात कर भाजपा सरकार की ओर से जनजाति समाज के हितों में कराए गए विकास कार्यों और सरकार की उपलब्धियों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जनजाति समाज के विकास, युवाओं को आगे बढ़ाने और उन्हें विभिन्न अवसर उपलब्ध कराने के लिए सरकार की ओर से कई योजनाएं संचालित की जा रही है। उन्होंने होमगार्ड में चयनित युवाओं को बधाई दी। इस मौके पर यादराम सिंह, जगनमोहन सिंह, राजकुमार, शिवचरण सिंह, कृपाल सिंह, तारा सिंह आदि मौजूद रहे। संवाद