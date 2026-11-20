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विधानसभा प्रभारी जयंत जोशी ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए युवा कांग्रेस संगठन को मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रही है। युवाओं को संगठन से जोड़ने के साथ ही पार्टी की नीतियों को जन-जन तक पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आगामी चुनाव में युवा कांग्रेस भाजपा को मुंहतोड़ जवाब देगी।वरिष्ठ कांग्रेसी नेता मनोज धनगर ने कहा कि रानीपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता विभिन्न समस्याओं से जूझ रही है। उनके अनुसार, पिछले 15 वर्षों से भाजपा विधायक क्षेत्र का अपेक्षित विकास कराने में असफल रहे हैं। इस दौरान जिला उपाध्यक्ष गौरव चौहान, पवन पाल, मोहित बावरा, रविंदर सिंह, जाहिद मलिक, हर्ष, शरण बालियान, पारुल चौधरी और वंश पाल आदि मौजूद रहे। संवाद