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पहले सास ने दामाद समेत अन्य के खिलाफ दर्ज कराई थी रिपोर्टसंवाद न्यूज एजेंसीहरिद्वार। कनखल कोतवाली क्षेत्र में पारिवारिक विवाद को लेकर पार्षद सुमित त्यागी और उनकी ससुराल पक्ष के बीच विवाद गहरा गया है। पहले सास की ओर से दामाद सुमित त्यागी और उनके परिवार के खिलाफ मारपीट की प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। अब सुमित त्यागी ने अपनी सास और साली के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। दोनों पर घर में घुसकर गाली-गलौज, मारपीट और चाकू से हमला करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।पुलिस के अनुसार, राजा गार्डन जगजीतपुर निवासी पार्षद सुमित त्यागी ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उनका विवाह 11 मई 2026 को साक्षी त्यागी के साथ प्राचीन शिव मंदिर जगजीतपुर में हुआ था। उनकी सास नूतन त्यागी और साली सिमरन त्यागी इस विवाह से खुश नहीं थीं। आरोप है कि करवा चौथ के बाद पत्नी ने अपनी मां और बहन से बातचीत शुरू कर दी। इसके बाद दोनों ने पत्नी पर पति से अलग रहने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। 14 नवंबर को पत्नी ने उनसे अलग होने की जिद की और अपनी मां व बहन को घर बुला लिया।आरोप है कि घर पहुंचते ही सास और साली ने उनके, उनकी मां और छोटे भाई के साथ गाली-गलौज शुरू कर दी। इसके बाद तीनों के साथ मारपीट की गई। आरोप है कि इसी दौरान साली ने जेब से चाकू निकालकर उनके छोटे भाई केतन और मां पर हमला कर दिया।सुमित ने बताया कि इसी बीच पुलिस उनके घर पहुंच गई और उनकी पत्नी, सास व साली को समझाकर बाहर ले आई। आरोप है कि घर से बाहर निकलने के बाद सास और साली ने दरवाजे पर ईंट-पत्थर फेंके और पूरे परिवार को झूठे केस में फंसाने के साथ जान से मारने की धमकी दी। एसपी सिटी दीपक सिंह ने बताया कि इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। जांच की जा रही है।