Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Haridwar News ›   BHEL Celebrates 62nd Foundation Day

Haridwar News: बीएचईएल का 62वां स्थापना दिवस, 131 को मिले एक्सेल पुरस्कार

Sat, 14 Nov 2026 05:19 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हरिद्वार
संवाद न्यूज एजेंसी, हरिद्वार Updated Sat, 14 Nov 2026 05:19 PM IST
विज्ञापन
BHEL Celebrates 62nd Foundation Day
हरिद्वार। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (बीएचईएल) ने राष्ट्रसेवा में 62 वर्ष पूरे होने पर अपना स्थापना दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया। इस अवसर पर भारी उद्योग व इस्पात राज्य मंत्री भूपतिराजु श्रीनिवास वर्मा ने कंपनी के प्रतिभावान कर्मचारियों को एक्सेल पुरस्कार प्रदान किए। राज्य मंत्री और सचिव संदीप पौण्डरीक ने बीएचईएल की विभिन्न इकाइयों के 25 टीमों को पुरस्कार दिए जिनमें कुल 131 कर्मचारी शामिल थे। यह एक अद्वितीय कंपनी स्तरीय योजना है जो कर्मचारियों के सर्वांगीण उत्कृष्ट कार्य को सम्मानित करती है। इसमें कंपनी के विकास, लाभप्रदता और समाज के प्रति योगदान शामिल है। पुरस्कारों में उत्कृष्टता, तकनीकी प्रकाशन, अनुसंधान, ग्राहक संतुष्टि, उत्पादकता और पर्यावरण पुरस्कार शामिल थे। प्रत्येक टीम को नकद पुरस्कार के साथ प्रमाण पत्र और पदक भी प्रदान किए गए।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed