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Haridwar News: राज्य आंदोलनकारी मदन मोहन सिलस्वाल को भावभीनी श्रद्धांजलि

Sat, 14 Nov 2026 05:14 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हरिद्वार
संवाद न्यूज एजेंसी, हरिद्वार Updated Sat, 14 Nov 2026 05:14 PM IST
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Heartfelt tributes paid to statehood activist Madan Mohan Silswal
हरिद्वार। वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी मदन मोहन सिलस्वाल का कल लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। शनिवार को कनखल श्मशान घाट पर उन्हें राज्य आंदोलनकारियों और प्रशासन ने श्रद्धांजलि अर्पित की। उनके पुत्र आशीष ने मुखाग्नि दी। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी संयुक्त संघर्ष समिति के केंद्रीय अध्यक्ष सतीश जोशी ने श्रद्धांजलि अर्पित की। जिला अध्यक्ष जगत सिंह रावत, जगदीश सिंह रावत और भीमसेन रावत, धर्मेंद्र घिल्डियाल, विनोद शर्मा, सत्येंद्र घिल्डियाल, केपी काला और शिव प्रसाद डबराल ने उनके निधन को अपूरणीय क्षति बताया। प्रशासन की ओर से नायब तहसीलदार मदनलाल ने पुष्प चक्र अर्पित किया। उन्होंने दिवंगत आंदोलनकारी को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। संवाद
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