Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Haridwar News ›   Sadhvi Niranjan Jyoti will become the Mahamandaleshwar of Niranjani Akhara

हरिद्वार: साध्वी निरंजन ज्योति बनेंगी निरंजनी अखाड़े की महामंडलेश्वर, पटका पहनाकर किया गया स्वागत

Fri, 13 Nov 2026 08:16 PM IST
Alka Tyagi माई सिटी रिपोर्टर, हरिद्वार
माई सिटी रिपोर्टर, हरिद्वार Published by: Alka Tyagi Updated Fri, 13 Nov 2026 08:16 PM IST
सार

श्रीमहंत डॉ. रविंद्रपुरी ने निरंजनी अखाड़े में साध्वी जीवन ज्योति का मां मनसा देवी की प्रतिमा भेंटकर और चुनरी ओढ़ाकर स्वागत किया।

विज्ञापन
Sadhvi Niranjan Jyoti will become the Mahamandaleshwar of Niranjani Akhara
साध्वी जीवन ज्योति का स्वागत करते श्रीमहंत डॉ. रविंद्रपुरी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्रीमहंत डॉ. रविंद्रपुरी ने साध्वी जीवन ज्योति को निरंजनी अखाड़े की महामंडलेश्वर बनाने की घोषणा की है। यह पदवी उन्हें सनातन धर्म संस्कृति के प्रचार-प्रसार में उनके अहम योगदान को देखते हुए दी जा रही है। शुक्रवार को निरंजनी अखाड़े में उनका स्वागत किया गया।

विज्ञापन


श्रीमहंत डॉ. रविंद्रपुरी ने निरंजनी अखाड़े में साध्वी जीवन ज्योति का मां मनसा देवी की प्रतिमा भेंटकर और चुनरी ओढ़ाकर स्वागत किया। उन्होंने साध्वी जीवन ज्योति के गुरुजनों, चक्रवर्ती महामंडलेश्वर ब्रह्मलीन उषा माता और ब्रह्मलीन महामंडलेश्वर स्वामी महादेव की परंपरा को आगे बढ़ाने की सराहना की। उन्होंने सनातन में नारी शक्ति के सम्मान और निरंजनी अखाड़े की ओर से महिला संतों को दिए जाने वाले आदर पर जोर दिया।
विज्ञापन


श्रीमहंत ने कहा कि कुंभ मेले से पहले उन्हें महामंडलेश्वर की पदवी प्रदान की जाएगी। यह समारोह अखाड़े के पंच परमेश्वर और संत समाज की मौजूदगी में होगा। महामंडलेश्वर बनने के बाद वे सनातन के प्रचार-प्रसार और अखाड़े की प्रतिष्ठा बढ़ाने में योगदान करेंगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

UK Top News: उर्मिला के नार्को टेस्ट को मंजूरी, दून में प्रवासी सम्मेलन, ट्रेनों में भीड़, किशोरी से दुष्कर्म

साध्वी ने अखाड़ा परिषद अध्यक्ष श्रीमहंत डॉ. रविंद्रपुरी को सरल स्वभाव का संत बताया। उन्होंने कहा कि श्रीमहंत डॉ. रविंद्रपुरी सनातन जगत को एकजुट करने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। उनके नेतृत्व में हरिद्वार कुंभ मेला भव्य और दिव्य स्वरूप में संपन्न होगा। इस अवसर पर निरंजनी अखाड़े के सचिव श्रीमहंत रामरतन गिरी, महंत दिनेश गिरी, महामंडलेश्वर स्वामी ललितानंद गिरी, महामंडलेश्वर स्वामी सत्यश्रेयानंद गिरी, महंत हरगोविंद पुरी, महंत राजगिरी, महंत सतीश वन, साध्वी पूजा ज्योति मां, जगदीश चावला, अमित वालिया आदि मौजूद रहे।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed