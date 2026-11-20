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हरिद्वार। श्री भगवानदास आदर्श संस्कृत महाविद्यालय की ओर से जनगणना में संस्कृत को चुनने जागरूक अभियान शुरू किया गया है। इसमें लोगों से जनगणना प्रपत्र के कॉलम संख्या 14 में अपनी मातृभाषा व द्वितीयभाषा के रूप में संस्कृत का चयन करने का आह्वान किया गया है। प्रभारी प्राचार्य डॉ. रवींद्र कुमार ने कहा कि संस्कृत केवल एक भाषा नहीं भारत की आत्मा, हमारी मेधा और समस्त भारतीय ज्ञान-विज्ञान की जननी है। जनगणना 2026-27 हम सभी के लिए एक ऐतिहासिक अवसर है कि हम अपनी सांस्कृतिक जड़ों के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त करें।उन्होंने कहा कि हम संस्कृत बोलते व समझते हैं। संवाद