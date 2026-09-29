छात्रसंघ चुनाव: टनकपुर महाविद्यालय में फर्जी मतदान के आरोप पर हंगामा, परिणाम की घोषणा अटकी

टनकपुर महाविद्यालय में छात्रसंघ चुनाव के परिणाम फर्जी मतदान के आरोपों के चलते घोषित नहीं किए जा सके। फर्जी मतदान के आरोपों और हंगामे के कारण महाविद्यालय के अन्य पदों पर विजयी प्रत्याशियों की आधिकारिक घोषणा भी नहीं हो सकी। देर रात तक स्थिति तनावपूर्ण बनी रही।

एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने मतगणना संपन्न होने पर अपने प्रत्याशी सुमित सिंह नायक के 15 मतों से पीछे रहने पर पुनर्गणना की मांग करते हुए हंगामा किया। उनका आरोप है कि पहले वे 10 मतों से पीछे थे और फिर 15 मतों से, जिससे उन्हें हराया गया है।

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इस मांग के लिए अध्यक्ष पद के प्रत्याशी सुमित नायक अपने समर्थकों के साथ मतगणना स्थल पर धरने पर बैठ गए। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने मतगणना स्थल में जबरन घुसने का प्रयास किया, जिसे पुलिस ने रोका। इसके बाद वे परिसर में धरने पर बैठ गए और देर रात तक हंगामा जारी रहा।

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एसडीएम प्रमोद कुमार ने बताया कि अभी जांच जारी है। सीओ निहारिका सेमवाल भारी पुलिस बल के साथ मौके पर जुटी रही। महाविद्यालय में मंगलवार को 1172 में 986 छात्र-छात्राओं ने अपने मत का प्रयोग किया।

चुनाव अधिकारी डॉ. आशुतोष कुमार ने बताया कि लिंगदोह सिफारिशों के अनुसार तीन वोट से अधिक का अंतर होने पर दोबारा गिनती नहीं की जाती है। उन्होंने प्रदर्शनकारियों को मुख्य प्रवेश द्वार की रिकॉर्डिंग भी दिखाई, जिसमें कुछ संदिग्ध लोग कॉलेज में प्रवेश करते दिखाई दिए। संदिग्धों के कॉलेज में प्रवेश के बाद हंगामा और तेज हो गया। इसके बाद कॉलेज के अन्य सीसीटीवी फुटेज भी खंगालने का काम शुरू हो गया। देर रात तक गहमागहमी का माहौल बना रहा।