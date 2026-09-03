Champawat News: पुलिस ने रात्रि चौपाल लगाकर ग्रामीणों से किया संवाद

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लोहाघाट (चंपावत)। वाइब्रेंट विलेज क्षेत्र के मढ़वा गांव में पंचेश्वर कोतवाली पुलिस ने रात्रि चौपाल लगाकर ग्रामीणों से सीधा संवाद किया। कोतवाली प्रभारी दीवान सिंह बिष्ट के नेतृत्व में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। चौपाल में ग्रामीणों, युवाओं और वरिष्ठ नागरिकों से क्षेत्र की समस्याओं, सुझावों और आवश्यकताओं पर विस्तार से चर्चा की गई। पुलिस ने नेपाल सीमा से लगे क्षेत्र की संवेदनशीलता को देखते हुए ग्रामीणों से संदिग्ध व्यक्तियों के आवागमन अथवा किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तत्काल पुलिस को देने की अपील की। ग्रामीणों ने गांव में मोबाइल नेटवर्क की समस्या, चिकित्सकीय सुविधाओं का अभाव, जंगली जानवरों से फसलों की सुरक्षा, स्थानीय स्तर पर बैंकिंग सुविधा, 108 एंबुलेंस सेवा और रोजगार के लिए निशुल्क पॉलिहाउस उपलब्ध कराने जैसी समस्याएं पुलिस के समक्ष रखीं। पुलिस ने ग्रामीणों को साइबर अपराध, नशामुक्ति, महिला अपराध, वरिष्ठ नागरिकों से संबंधित प्रावधानों और सड़क सुरक्षा के प्रति भी जागरूक किया।