Champawat News: सुरक्षा दीवार निर्माण में अनदेखी का आरोप, आंदोलन की चेतावनी

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बुधवार को ग्राम प्रधान हेमा जोशी, बृजमोहन, सतीश पांडेय, पंकज नेगी आदि एसडीएम कार्यालय पहुंचे। उन्होंने एसडीएम प्रमोद कुमार को ज्ञापन सौंपा। कहा कि उनके निकास आवागमन मार्ग को अवरुद्ध किया जा रहा है जिससे एंबुलेंस 108, ट्रैक्टर आदि का मार्ग बंद कर दिया है। कहा कि पूर्णागिरि रोड तक जो समझौता हुआ, उसकी जगह 6-7 मीटर छोड़कर दें या सभी 20-25 परिवारों को गांव से बाहर जाने का आदेश सार्वजनिक कर दें। इस दाैरान जगदीश थ्वाल, जानकी देवी, कमला देवी, देवकी देवी, पंकज पांडेय, गणेश पांडेय, पंकज सिंह नेगी, नारायण दत्त जोशी, अनिल शर्मा, कैलाश चंद्र, नीरज जोशी, हेमा पांडेय आदि माैजूद रहीं।

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टनकपुर (चंपावत)। थ्वालखेड़ा के ग्रामीणों ने गांव में सुरक्षा दीवार के निर्माण में कार्यदायी संस्था पर उनके हितों की अनदेखी का आरोप लगाया। आक्रोशित ग्रामीणों ने एसडीएम कार्यालय में जल्द समस्या का निदान नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी।