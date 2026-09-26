Bageshwar News: घास काटते समय पावर वीडर मशीन अनियंत्रित होने से महिला घायल

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लापरवाही और अनियंत्रित प्रयोग के चलते आए दिन लोग इन मशीनों की चपेट में आकर गंभीर रूप से चोटिल हो रहे हैं। लीली गैनाड़ निवासी भोपाल सिंह की पत्नी कमला देवी (48) बीते दो वर्षों से खेत में घास काटने के लिए मशीन का उपयोग कर रही थीं। शुक्रवार शाम करीब साढ़े चार बजे जब वह खेत की मेड़ पर मशीन से काम कर रही थीं, तभी अचानक मशीन अनियंत्रित हो गई। मशीन के ब्लेड की चपेट में आने से कमला देवी के दाएं हाथ और बाएं पैर में गहरे कट लग गए, जिससे वह लहूलुहान होकर खेत में ही गिर पड़ीं। चीख-पुकार सुनकर मौके पर पहुंचे परिजनों और ग्रामीणों ने आनन-फानन में उन्हें संभाला और लहूलुहान हालत में जिला अस्पताल पहुंचाया।सीएमएस डॉ. गिरिजाशंकर जोशी ने बताया कि लीली गैनाड़ से आई घायल महिला के हाथ की नसों में गंभीर कट लगा है, जिनका ऑपरेशन किया जाएगा। जिले में घास कटाई और कृषि मशीनों के प्रयोग के दौरान बरती जा रही बेपरवाही के कारण अस्पताल में ऐसे हादसों के मामलों में चिंताजनक बढ़ोतरी देखी जा रही है। ग्रामीणों से अपील है कि इन मशीनों का उपयोग करते समय दस्ताने, बूट और सुरक्षा उपकरणों का प्रयोग करें तथा पूरी सावधानी बरतें।