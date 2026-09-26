Bageshwar News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, बागेश्वर Updated Sat, 26 Sep 2026 11:52 PM IST
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प्रदर्शन
कांग्रेस का कलक्ट्रेट में प्रदर्शन कर पुतला दहन सुबह 10 बजे से।
सड़क की मांग के लिए फुलवाड़ी में ग्रामीणों का प्रदर्शन सुबह 10 बजे से।
धरना
काफलीगैर महाविद्यालय के शासनादेश जारी करने की मांग के लिए ग्रामीणों का प्रदर्शन 11 बजे से।
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कांग्रेस का कलक्ट्रेट में प्रदर्शन कर पुतला दहन सुबह 10 बजे से।
सड़क की मांग के लिए फुलवाड़ी में ग्रामीणों का प्रदर्शन सुबह 10 बजे से।
धरना
काफलीगैर महाविद्यालय के शासनादेश जारी करने की मांग के लिए ग्रामीणों का प्रदर्शन 11 बजे से।