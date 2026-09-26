Bageshwar News: मलसूना में बुजुर्ग की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, परिजनों का आरोप, करंट लगने से गई जान

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मृतक की पत्नी हेमा राठौर ने बताया कि उनके पति कई दिनों से आंगन में लगे विद्युत पोल और पास के नल में करंट लीक होने की बात कह रहे थे। मृतक के पुत्र उमेद राठौर (32) ने विद्युत विभाग पर घोर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि विभाग की ढिलाई के कारण उनके पिता को अपनी जान गंवानी पड़ी। उन्होंने उचित मुआवजे की मांग की है। वहीं ग्राम प्रधान सुरेंद्र राठौर ने भी घटना पर दुख जताते हुए पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की पैरवी की है।एसडीओ, सुरेंद्र सिंह भंडारी ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही विद्युत आपूर्ति बंद कराकर टीम को तुरंत मौके पर भेजा गया था। जांच के दौरान विद्युत पोल में करंट लीकेज की पुष्टि नहीं हुई है। करंट पोल से लगा, घर की वायरिंग से या किसी अन्य माध्यम से, इसकी गहन जांच की जा रही है। जेई ने मौके पर जाकर जांच की है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मामला विद्युत सुरक्षा विभाग को सौंपा जाएगा जहां से विस्तृत जांच की जाएगी।