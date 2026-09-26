Bageshwar News: महाविद्यालय की मांग के लिए जारी रहा धरना

विज्ञापन

शनिवार को प्रदर्शनकारियों ने कहा कि लंबे समय से महाविद्यालय के लिए शासनादेश जारी करने की मांग की जा रही है। मटेना, बिलोरी आदि गांवों से पहुंचे जनप्रतिनिधियों और मातृशक्ति ने शासनादेश जारी करो के नारे लगाए।कहा कि भवन के लिए भूमिदान की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है। बावजूद इसके अभी तक महाविद्यालय नहीं बन सका है। वर्तमान में चल रहे भवन में छात्र-छात्राओं को पठन-पाठन में दिक्कताें का सामना करना पड़ रहा है। कई विद्यार्थियों को अन्य जिलों में शिक्षा के लिए जाना पड़ता है। जल्द सकारात्मक कार्रवाई नहीं होने पर उग्र रूप से आंदोलन करने की चेतावनी दी गई। इस मौके पर नारायण दत्त कांडपाल, ठाकुर सिंह रौतेला, नंदन करायत, सुदर्शन रौतेला, बहादुर सिंह कार्की आदि मौजूद रहे।