Bageshwar News: किशोर न्याय बोर्ड के लीगल एड क्लीनिक का किया निरीक्षण

विज्ञापन



शनिवार को सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष पंकज तोमर के निर्देश पर सचिव अनीता कुमारी ने लीगल एड क्लीनिक में उपलब्ध व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने क्लीनिक के रजिस्टर समेत विभिन्न अभिलेखों का निरीक्षण किया और दर्ज सूचनाओं की जानकारी ली। इस दौरान अभिलेखों के रखरखाव और विधिक सहायता से संबंधित कार्यों की भी समीक्षा की गई। उन्हाेंने क्लीनिक में आने वाले मामलों और जरूरतमंदों को उपलब्ध कराई जा रही विधिक सहायता की जानकारी ली। संबंधित कर्मचारियों से अभिलेखों को व्यवस्थित रखने के निर्देश दिए। इस दौरान पात्र किशोरों को नियमानुसार विधिक सहायता उपलब्ध कराने पर जोर दिया। निरीक्षण का उद्देश्य लीगल एड क्लीनिक के माध्यम से किशोर न्याय बोर्ड से संबंधित मामलों में जरूरतमंदों को समय पर विधिक सहायता उपलब्ध कराना और व्यवस्थाओं को प्रभावी बनाए रखना रहा।

विज्ञापन

बागेश्वर। विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से किशोर न्याय बोर्ड स्थित लीगल एड क्लीनिक का निरीक्षण किया। वहां व्यवस्थाओं की जांच कर अभिलेखों को व्यवस्थित करने के निर्देश दिए।