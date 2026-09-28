Bageshwar News: आफत बनी बारिश, जिले में चरमराई यातायात व्यवस्था

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बस अड्डे से जानकारी के अनुसार शनिवार सुबह पांच बजे हल्द्वानी से बागेश्वर के लिए रवाना हुई बसें सड़कों की बदहाली और जगह-जगह मार्ग अवरुद्ध होने के कारण देर रात 11 बजे जिला मुख्यालय पहुंच सकीं। अमूमन पांच से छह घंटे का यह सफर पूरा करने में यात्रियों को 18 घंटे तक का समय लगा और पूरे रास्ते भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। मौसम के बिगड़े मिजाज और सड़कों की खतरनाक स्थिति को देखते हुए रविवार को हल्द्वानी स्थित केमू मुख्यालय से बसों के डिस्पैच पर रोक लगा दी गई। इस कारण रविवार शाम तक जिला मुख्यालय पर नाममात्र की बसें ही पहुंच सकीं, जिससे गंतव्य को जाने वाले यात्री परेशान नजर आए।उड़ान पर भी ब्रेक, हेली सेवाएं प्रभावितसड़क मार्ग के साथ-साथ हवाई यातायात भी बारिश से प्रभावित रहा। गरुड़ स्थित मेलाडूंगरी हेलीपैड से प्रतिदिन नियमित रूप से संचालित होने वाली हल्द्वानी की दो और देहरादून की दो हेली सेवाओं का संचालन पूरी तरह ठप रहा। दृश्यता बेहद कम होने और खराब मौसम के चलते हेलिकॉप्टर उड़ान नहीं भर सके, जिससे आपातकालीन और दूरदराज की यात्रा करने वाले यात्रियों को निराशा हाथ लगी।