Almora News: ट्रेनी फ्रेशर रोल के 50 पदों के लिए 22 को होगा साक्षात्कार

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अल्मोड़ा। जिले के शिक्षित बेरोजगार के लिए रोजगार पाने को सुनहरा अवसर है। क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय की ओर से 22 सितंबर को रानीखेत महाविद्यालय में एक दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन किया गया है। इसमें जयपुर की वैभव ग्लोबल लिमिटेड जेमस्टोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ट्रेनी फ्रेशर रोल के 50 पदों पर साक्षात्कार के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन करेगी। मेले में 18 से 25 आयु वर्ग के स्नातक विज्ञान वर्ग, बीकॉम, बीबीए, बीटेक और बीसीए उत्तीर्ण विद्यार्थी प्रतिभाग कर सकते हैं। सेवायोजन अधिकारी विक्रम ने बताया कि रोजगार मेला स्थल पर अभ्यर्थियों को सुबह 10 बजे अपने शैक्षिक प्रमाणपत्रों की प्रतियों, बायोडॉटा, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैक पासबुक, चार पासपोर्ट साइज फोटो के साथ पहुंचना होगा। संवाद