Almora News: ग्राम प्रधानों ने प्रदर्शन कर ब्लॉक कार्यालय में की सांकेतिक तालाबंदी

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ग्राम प्रधानों ने कहा कि वह पिछले चार माह से अपनी मांगों के लिए संघर्ष करते आ रहे है लेकिन सरकार की ओर से उनकी समस्याओं की अनदेखी की जा रही है। इस दौरान ग्राम प्रधान संगठन ने मानदेय वृद्धि करने सहित इसकी व्यवस्था छठे राज्य वित्त आयोग के बजाय पृथक फंड से की जाए। वहीं उन्होंने कमजोर नेटवर्क कनेक्टिविटी के कारण श्रमिकों की उपस्थिति ऑफलाइन दर्ज करने, कुशल और अकुशल मजदूरी में सम्मानजनक वृद्धि कर प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजने, भौगोलिक क्षेत्रफल के आधार पर राज्य और केंद्रीय वित्त अनुदान राशि बढ़ाई जाने, विधायक और सांसद निधि की तर्ज पर बजट में पंचायत निधि की व्यवस्था करने, 73वें संविधान संशोधन के तहत ग्राम पंचायतों को सभी 29 विभाग शीघ्र हस्तांतरित किए जाने, उत्तराखंड पंचायती राज विभाग की ओर से सभी ग्राम प्रधानों का स्वास्थ्य बीमा कराने, प्रधानमंत्री आवास सर्वेक्षण 2024 में छूटे हुए जरूरतमंद परिवारों के नाम ग्राम पंचायतों की खुली बैठकों के आधार पर जोड़ने की मांग की है। इस दौरान ताकुला ग्राम प्रधान संगठन अध्यक्ष सुनील बाराकोटी, मदन सिंह बिष्ट, अरुण भोज, प्रियंका सुयाल, प्रिया भोज, भगवत राम, राजेंद्र राम, विनीता आर्या, ज्योति डंगवाल, गिरीश लाल, शीला आर्या, बालम बिष्ट आदि मौजूद रहे।मांगों के लिए ग्राम प्रधानों ने विरोध जतायाचौखुटिया(अल्मोड़ा)। दस सूत्री मांगों का समाधान नहीं होने से नाराज ग्राम प्रधान संगठन ने बुधवार को ब्लॉक कार्यालय में तालाबंदी कर विरोध जताया। प्रधानों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मांगों के शीघ्र निराकरण की मांग की। प्रधानों ने मानदेय 20 हजार रुपये प्रतिमाह करने, मनरेगा में ऑनलाइन उपस्थिति व्यवस्था में सुधार, ग्राम पंचायतों का बजट बढ़ाने, 29 विभागों के अधिकार पंचायतों को देने और प्रधानमंत्री आवास योजना से छूटे पात्र लोगों को शामिल करने समेत अन्य मांगें उठाईं। इस दौरान प्रधान संगठन अध्यक्ष भोपाल सिंह बोरा, विपिन शर्मा, तारा सिंह, शंकर सिंह बिष्ट, प्रेम देवी, सनी आर्य और कमला देवी सहित कई ग्राम प्रधान मौजूद रहे। संवादधौलादेवी में प्रधानों ने ब्लॉक मुख्यालय पर की नारेबाजीदन्या (अल्मोड़ा)। प्रदेश प्रधान संगठन की 10 सूत्री मांगों का लंबे समय से समाधान नहीं होने से नाराज ग्राम प्रधानों ने बुधवार को ब्लॉक मुख्यालय धौलादेवी में एक दिवसीय सांकेतिक तालाबंदी कर प्रदर्शन किया। ग्राम प्रधान संगठन के ब्लॉक अध्यक्ष सुरेश चंद्र भट्ट के नेतृत्व में प्रधानों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए लंबित मांगों का शीघ्र समाधान करने की मांग की। सुरेश चंद्र भट्ट ने कहा कि पिछले चार माह से मुख्यमंत्री और शासन स्तर पर ज्ञापन दिए जा रहे हैं, लेकिन अब तक कोई सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया है। प्रधानों ने चेतावनी दी कि 10 सूत्री मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो 22 सितंबर से प्रदेश स्तर पर अनिश्चितकालीन धरना-प्रदर्शन शुरू किया जाएगा। इस दौरान कमल, हरीश मलाड़ा, पंकज पांडे, अंजली आर्या, हेमा पांडे, गरिमा अधिकारी, खष्टी पांडे समेत कई ग्राम प्रधान मौजूद रहे।बागेश्वर में भी ब्लॉक मुख्यालय में सांकेतिक तालाबंदीबागेश्वर। दस सूत्री मांगों का समाधान नहीं होने के विरोध में बुधवार को ब्लॉक मुख्यालय पर प्रदेश प्रधान संगठन के आह्वान पर प्रधानों ने एक दिवसीय सांकेतिक तालाबंदी कर प्रदर्शन किया। ग्राम प्रधानों ने एसडीएम के माध्यम से सीएम को पत्र भेजकर जल्द उनकी समस्याओं का समाधान करने की मांग की। संगठन के ब्लॉक अध्यक्ष नवल किशोर टम्टा ने ग्राम पंचायतों की राज्य वित्त और केंद्रीय वित्त की धनराशि आबादी और भौगोलिक क्षेत्रफल के आधार पर बढ़ाने की मांग रखी है। इस मौके पर ग्राम प्रधान नवीन जोशी, जसपाल सिंह, दान सिंह टंगड़िया, सुनीता देवी, चित्रा पांडेय आदि मौजूद रहे। संवादकपकोट में ग्राम प्रधानों ने किया प्रदर्शनकपकोट। ग्राम प्रधान संगठन के ब्लॉक अध्यक्ष सुंदर मेहरा के नेतृत्व में ग्राम प्रधानों ने ब्लॉक कार्यालय में ग्राम प्रधान संगठन की ओर से सांकेतिक तालाबंदी कर प्रदर्शन किया। इस अवसर पर प्रधान लीली मीरा कन्याल, छुरिया भरत कुमार, गैरखेत मंजू देवी, आनंद कपकोटी, दवेंद्र गढ़िया आदि मौजूद रहे। संवाद