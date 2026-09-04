फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Almora News ›   Cucumbers get costlier; the impact of rising prices hits the salad platter.

Almora News: खीरा हुआ महंगा, सलाद की थाली पर बढ़ी महंगाई की मार

Fri, 04 Sep 2026 11:09 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अल्मोड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, अल्मोड़ा Updated Fri, 04 Sep 2026 11:09 PM IST
विज्ञापन
Cucumbers get costlier; the impact of rising prices hits the salad platter.
अल्मोड़ा। सब्जियों के दामों में लगातार हो रही बढ़ोतरी का असर अब आम लोगों की रसोई के साथ भोजन की थाली पर भी साफ दिखाई देने लगा है। सलाद के रूप में पसंद किया जाने वाला खीरा भी इन दिनों महंगाई की मार झेल रहा है।
विज्ञापन

बीते कुछ दिनों में खीरे के दाम में करीब 20 रुपये प्रति किलो तक की बढ़ोतरी हुई है। कुछ दिन पहले तक बाजार में खीरा 40 रुपये किलो बिक रहा था, लेकिन अब इसकी कीमत बढ़कर 50 से 60 रुपये किलो तक पहुंच गई है। हालांकि, अलग-अलग दुकानों पर इसके दामों में अंतर देखने को मिल रहा है।
विज्ञापन

सब्जी विक्रेताओं के अनुसार मंडी में खीरे की आवक और उपलब्धता में उतार-चढ़ाव के चलते कीमतों में लगातार बदलाव हो रहा है। सब्जी विक्रेता लक्ष्मी दत्त ने बताया कि खीरे के दाम हाल ही में 80 रुपये किलो तक पहुंच गए थे, हालांकि शुक्रवार को यह 60 रुपये किलो पर आ गया।
विज्ञापन
विज्ञापन

उन्होंने कहा कि पहले की तुलना में खीरे के दाम में काफी वृद्धि हुई है। वहीं, गोपाल रावत ने बताया कि सब्जियों के दामों में बढ़ोतरी मंडी से ही शुरू हो रही है। दुकानों तक पहुंचने के बाद परिवहन समेत अन्य खर्च जुड़ने से कीमत और बढ़ जाती है।

खीरे के महंगे होने का असर लोगों की खरीदारी पर भी पड़ा है। पहले लोग सलाद के लिए पर्याप्त मात्रा में खीरा खरीदते थे, लेकिन अब कीमत बढ़ने के कारण जरूरत के अनुसार ही खरीदारी कर रहे हैं। सब्जियों के बढ़ते दामों से रसोई का बजट लगातार प्रभावित हो रहा है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed