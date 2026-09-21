Almora News: मनमानी... दो बल्ब वाले घर का बिजली दो लाख रुपये

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आदिग्राम कनोनिया निवासी धनीराम घर में अकेले रहते हैं। उनके घर में केवल दो बल्ब जलते हैं। इसके बावजूद उनकी पत्नी हीरा देवी के नाम दो लाख रुपये का बिल जारी किया गया है। बिल की राशि देखकर धनीराम बेहद परेशान हैं। उन्होंने बताया कि बिल में संशोधन के लिए वह कई बार विभाग के चक्कर काट चुके हैं।कर्मचारियों से गुहार लगाने के बाद भी बिल अभी तक दुरुस्त नहीं हुआ है। धनीराम ने इतनी कम खपत पर इतनी बड़ी राशि के बिल को समझ से परे बताया। उन्होंने विभाग से मीटर और बिलिंग की जांच कर वास्तविक खपत के आधार पर संशोधित बिल जारी करने की मांग की है।ग्रामीणों में रोष और जांच की मांगबाखली की ग्राम प्रधान सावित्री बिष्ट ने बताया कि पहले ग्रामीणों के बिजली बिल छह-सात सौ रुपये के आसपास आते थे। अब अचानक हजारों रुपये के बिल भेजे जा रहे हैं। इससे ग्रामीणों में भारी रोष है। ग्रामीणों ने विद्युत विभाग से बढ़े हुए बिलों की जांच करने की मांग की है। उन्होंने मीटर रीडिंग का सत्यापन और विसंगतियों को दूर कर तत्काल सही बिल जारी करने की बात कही।कोटबढ़े हुए बिलों को संशोधित किया जाएगा। भविष्य में बिजली बिल सही आएं, इसके लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। विभाग का लक्ष्य है कि बिलिंग व्यवस्था में पारदर्शिता और सटीकता सुनिश्चित की जाए। - राजेंद्र बेलवाल, एसडीओ, ऊर्जा निगम, द्वाराहाट