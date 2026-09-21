घायल हिमालय की पुकार: 22 को अल्मोड़ा में जुटेगी विचारकों की टोली
संवाद न्यूज एजेंसी, अल्मोड़ा Updated Mon, 21 Sep 2026 12:55 AM IST
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अल्मोड़ा। उत्तराखंड लोक वाहिनी की यहां माल रोड स्थित एक परिसर में हुई बैठक में 22 सितंबर को आयोजित होने वाले शमशेर स्मृति समारोह की रूपरेखा तय की गई। बताया गया कि इस बार अनियंत्रित विकास से घायल हिमालय विषय पर संगोष्ठी आयोजित होगी।
वाहिनी के अजयमित्र सिंह बिष्ट ने बताया कि संगोष्ठी सुबह 11 बजे से स्थानीय सेवाय होटल के सभागार में होगी। हिमालयी वैज्ञानिक डॉ. महेंद्र सिंह मिराल हिमालयी क्षेत्र में मंडरा रहे ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड के खतरे पर स्लाइड शो के माध्यम से अपनी बात रखेंगे। इसके साथ ही गांधीवादी विचारक और पर्यावरणविद् कुमार कलानंद मणि अनियंत्रित विकास से घायल हिमालय विषय पर व्याख्यान देंगे।
वरिष्ठ अधिवक्ता जगत रौतेला ने उत्तराखंड की भू-राजनीतिक एकता के लिए वाहिनी के दिवंगत नेता डॉ. शमशेर सिंह बिष्ट के योगदान को याद किया। अध्यक्षता वाहिनी के उपाध्यक्ष जंग बहादुर थापा और संचालन दयाकृष्ण कांडपाल ने किया। वहां रेवती बिष्ट, जंगबहादुर थापा, जगत रौतेला, अजय मेहता, बिशन दत्त जोशी आदि मौजूद रहे।
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वाहिनी के अजयमित्र सिंह बिष्ट ने बताया कि संगोष्ठी सुबह 11 बजे से स्थानीय सेवाय होटल के सभागार में होगी। हिमालयी वैज्ञानिक डॉ. महेंद्र सिंह मिराल हिमालयी क्षेत्र में मंडरा रहे ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड के खतरे पर स्लाइड शो के माध्यम से अपनी बात रखेंगे। इसके साथ ही गांधीवादी विचारक और पर्यावरणविद् कुमार कलानंद मणि अनियंत्रित विकास से घायल हिमालय विषय पर व्याख्यान देंगे।
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वरिष्ठ अधिवक्ता जगत रौतेला ने उत्तराखंड की भू-राजनीतिक एकता के लिए वाहिनी के दिवंगत नेता डॉ. शमशेर सिंह बिष्ट के योगदान को याद किया। अध्यक्षता वाहिनी के उपाध्यक्ष जंग बहादुर थापा और संचालन दयाकृष्ण कांडपाल ने किया। वहां रेवती बिष्ट, जंगबहादुर थापा, जगत रौतेला, अजय मेहता, बिशन दत्त जोशी आदि मौजूद रहे।
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