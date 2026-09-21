घायल हिमालय की पुकार: 22 को अल्मोड़ा में जुटेगी विचारकों की टोली

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वाहिनी के अजयमित्र सिंह बिष्ट ने बताया कि संगोष्ठी सुबह 11 बजे से स्थानीय सेवाय होटल के सभागार में होगी। हिमालयी वैज्ञानिक डॉ. महेंद्र सिंह मिराल हिमालयी क्षेत्र में मंडरा रहे ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड के खतरे पर स्लाइड शो के माध्यम से अपनी बात रखेंगे। इसके साथ ही गांधीवादी विचारक और पर्यावरणविद् कुमार कलानंद मणि अनियंत्रित विकास से घायल हिमालय विषय पर व्याख्यान देंगे।वरिष्ठ अधिवक्ता जगत रौतेला ने उत्तराखंड की भू-राजनीतिक एकता के लिए वाहिनी के दिवंगत नेता डॉ. शमशेर सिंह बिष्ट के योगदान को याद किया। अध्यक्षता वाहिनी के उपाध्यक्ष जंग बहादुर थापा और संचालन दयाकृष्ण कांडपाल ने किया। वहां रेवती बिष्ट, जंगबहादुर थापा, जगत रौतेला, अजय मेहता, बिशन दत्त जोशी आदि मौजूद रहे।