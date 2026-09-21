Almora News: गनियाद्योली में 10 लाख की लागत से बनेगा वॉच टावर

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वन क्षेत्राधिकारी तापस मिश्रा ने बताया कि गनियाद्योली में वॉच टावर के निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर टेंडर आमंत्रित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि इसके बनने से पर्यटन को बढ़ावा और वन क्षेत्र में निगरानी व्यवस्था मजबूत होगी।जंगल की आग, वन्यजीवों की गतिविधियों और अन्य घटनाओं की जानकारी समय पर मिलने में मदद मिलेगी। साथ ही मानव-वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं पर अंकुश लग सकेगा। इनके अलावा अवैध कटान और जंगल में संदिग्ध गतिविधियों पर भी निगरानी रहेगी। वन क्षेत्राधिकारी ने कहा कि क्षेत्र में हुए टावर से आसपास के वन क्षेत्र की निगरानी व्यवस्था मजबूत होने की उम्मीद है।