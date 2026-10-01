दवाओं को महंगाई का कैंसर: इलाज के लिए गिरवी रखनी पड़ी जमीन, 26 हजार का इंजेक्शन निजी अस्पताल में 60 हजार का

दवा निर्माता कंपनियां निजी अस्पतालों के साथ सांठगांठ कर जानबूझकर पैकेजिंग पर लागत से तीन से चार गुना अधिक एमआरपी प्रिंट करती हैं। निजी अस्पतालों की इन-हाउस फार्मेसी इसी भारी एमआरपी का फायदा उठाकर मरीजों से पूरी कीमत वसूलती हैं। जब तक सरकार कैंसर और जीवन रक्षक दवाओं के ट्रेड मार्जिन और एमआरपी पर सख्त मूल्य सीमा लागू नहीं करेगी, तब तक यह खेल बंद नहीं होगा। -संजय सिंह, महामंत्री, दवा विक्रेता समिति, वाराणसी



मरीजों को अस्पताल की ही फार्मेसी से दवा खरीदने के लिए बाध्य करना पूरी तरह अनुचित है। किसी भी मरीज या तीमारदार को बाहर के अधिकृत मेडिकल स्टोर से सस्ती या जेनेरिक दवाएं खरीदने की पूरी स्वतंत्रता है। यदि कोई निजी अस्पताल या नर्सिंग होम मरीजों पर अपने यहां से ही दवा लेने का अनुचित दबाव बनाता है, तो पीड़ित सीधे सीएमओ कार्यालय में लिखित शिकायत दर्ज करा सकते हैं। जांच में दोषी पाए जाने वाले अस्पतालों के खिलाफ क्लीनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। -डॉ. एनपी सिंह, सीएमओ