वाराणसी: भाइयों को राखी नहीं बांध पाने पर महिला ने दी जान, मामा ने लगाया प्रताडि़त करने का आरोप; 7 पर FIR
वाराणसी के चौबेपुर थाना क्षेत्र के नरायनपुर गांव में जुड़वा बच्चों की मां पूजा ने पंखे की कुंडी में साड़ी का फंदा लगाकर जान दे दी। रक्षाबंधन पर भाइयों को राखी नहीं बांध पाने की बात सामने आई है। मृतका के मामा ने ससुराल पक्ष पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए सात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस जांच कर रही है।
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चौबेपुर के नरायनपुर गांव में पूजा चौहान (28) ने पंखे की कुंडी के सहारे फंदे से लटककर जान दे दी। आरोप है कि ममेरे भाइयों को राखी नहीं बांध पाने से आहत पूजा ने यह कदम उठाया। जुड़वा बच्चों की मां पूजा के शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मृतका के मामा सुनील चौहान ने पति विकास समेत सात के खिलाफ दहेज हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराई।
सुनील ने पुलिस को बताया कि जौनपुर केराकत के पसेवा निवासी पूजा अपने ननिहाल गाजीपुर के सिधौना थाना क्षेत्र के रामपुर चिलौरा कलां में रहती थीं। पांच साल पहले ननिहाल से ही पूजा की शादी चौबेपुर क्षेत्र के नरायनपुर निवासी ठेकेदार जयश्री चौहान के बेटे विकास चौहान से हुई थी।
रक्षाबंधन पर पूजा को अपने मामा के यहां भाइयों को राखी बांधने जाना था, लेकिन पति विकास अपनी बुआ के यहां राखी बंधवाने गया और रात वहीं रुक गया। इसे लेकर रात में दपंती के बीच मोबाइल पर नोकझोंक भी हुई थी। आहत होकर पूजा अपने कमरे में गई और पंखे की कुंडी में साड़ी का फंदा बनाकर लटक गई। सुबह 5 बजे जुड़वा बच्चों लव व कुश के रोने की आवाज सुनकर सास सरोज देवी कमरे में पहुंची तो देखा कि बहू फंदे पर लटकी थी।
परिजनों में कोहराम
सास के चीखने पर परिजन भी कमरे में पहुंचे। इस बीच पुलिस को सूचना दी गई। चौबेपुर थाना प्रभारी अनिल कुमार शर्मा घटनास्थल पर पहुंचे और शव को संरक्षण में लिया। फॉरेंसिक टीम ने भी कमरे में छानबीन की। घटना के समय पति विकास चौहान घर पर नहीं था, जबकि सास और ननद मौजूद थीं।
मायके से मां चंद्रकला देवी, भाई प्रिंस पहुंचे और ससुराल वालों पर दहेज हत्या का आरोप लगाया। मामा सुनील चौहान ने बताया कि पूजा के पिता का देहांत वर्षों पहले हो चुका था और उसका लालन-पालन ननिहाल में हुआ था। मां के शव को देखकर दोनों मासूम बच्चे कुछ समझ नहीं पा रहे थे, जिससे वहां मौजूद लोगों की आंखें नम हो गईं। प्रभारी निरीक्षक अनिल कुमार शर्मा ने बताया कि पति विकास चौहान, सास सरोज देवी, ननद गुड़िया, श्वेता, दामाद पवन चौहान और तीन अज्ञात लोगों के खिलाफ दहेज हत्या की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई। जांच की जा रही है।