वाराणसी: भाइयों को राखी नहीं बांध पाने पर महिला ने दी जान, मामा ने लगाया प्रताडि़त करने का आरोप; 7 पर FIR

सास के चीखने पर परिजन भी कमरे में पहुंचे। इस बीच पुलिस को सूचना दी गई। चौबेपुर थाना प्रभारी अनिल कुमार शर्मा घटनास्थल पर पहुंचे और शव को संरक्षण में लिया। फॉरेंसिक टीम ने भी कमरे में छानबीन की। घटना के समय पति विकास चौहान घर पर नहीं था, जबकि सास और ननद मौजूद थीं।



मायके से मां चंद्रकला देवी, भाई प्रिंस पहुंचे और ससुराल वालों पर दहेज हत्या का आरोप लगाया। मामा सुनील चौहान ने बताया कि पूजा के पिता का देहांत वर्षों पहले हो चुका था और उसका लालन-पालन ननिहाल में हुआ था। मां के शव को देखकर दोनों मासूम बच्चे कुछ समझ नहीं पा रहे थे, जिससे वहां मौजूद लोगों की आंखें नम हो गईं। प्रभारी निरीक्षक अनिल कुमार शर्मा ने बताया कि पति विकास चौहान, सास सरोज देवी, ननद गुड़िया, श्वेता, दामाद पवन चौहान और तीन अज्ञात लोगों के खिलाफ दहेज हत्या की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई। जांच की जा रही है।