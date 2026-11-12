वाराणसी: मिट्टी बचानी है तो संतुलित उर्वरकों का करें प्रयोग, प्राकृतिक खेती अपनाने की अपील

कृषि वैज्ञानिक डॉ. सुदर्शन मौर्य ने कहा कि धरती हमारी मां है। उसे सुरक्षित रखना हमारा कर्तव्य है। प्राकृतिक खेती अपनाकर मिट्टी की सेहत सुधारी जा सकती है। इससे गुणवत्तायुक्त खाद्यान्न का उत्पादन भी सुनिश्चित होगा।



संतुलित उर्वरकों से संभव होगी दूसरी हरित क्रांति

कृषि वैज्ञानिक डॉ. पूजा सिंह ने किसानों से संतुलित उर्वरकों का प्रयोग करने की अपील की। उन्होंने कहा कि मिट्टी की जरूरत के अनुसार खाद और उर्वरकों का इस्तेमाल करने से ही दूसरी हरित क्रांति संभव हो सकेगी।



कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रमुख समाजसेवी और प्रगतिशील किसान बल्लभाचार्य पांडेय ने की। उन्होंने किसानों से प्राकृतिक खेती अपनाकर मिट्टी की सेहत सुधारने की अपील की। कार्यक्रम में ग्राम प्रधान सुमन देवी, सहायक विकास अधिकारी केशव प्रसाद और बीटीएम देवमणि त्रिपाठी ने भी विचार रखे।



इस दौरान जयनाथ दुबे, सभाजीत, श्रवण कुमार, परमानंद सिंह, पंकज भास्कर, पंकज तिवारी और विनोद निषाद सहित बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे। संचालन और धन्यवाद ज्ञापन देवमणि त्रिपाठी ने किया।