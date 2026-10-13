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वाराणसी: चोलापुर के संतोष व अमित ने रची थी शिवसेना नेता की हत्या की साजिश, रहा है आपराधिक इतिहास; मारी थी गोली

Tue, 13 Oct 2026 03:41 PM IST
Aman Vishwakarma अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी। Published by: Aman Vishwakarma Updated Tue, 13 Oct 2026 03:41 PM IST
सार

वाराणसी के चोलापुर निवासी संतोष और अमित पर शिवसेना नेता की हत्या की साजिश रचने का आरोप है। मामले में दोनों की भूमिका को लेकर जांच की जा रही है। पुलिस साजिश से जुड़े तथ्यों और अन्य संभावित आरोपियों की जानकारी जुटा रही है। मामले में जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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विस्तार
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शिवसेना (यूबीटी) नेता प्रदीप पूर्णेकर की हत्या के मामले में यूपी एसटीएफ और महाराष्ट्र की क्राइम ब्रांच पुलिस ने दो आरोपियों संतोष कन्नौजिया और अमित सिंह को शुक्रवार की रात प्रयागराज के नैनी थाना क्षेत्र के अरैल सेल्फी पॉइंट से गिरफ्तार किया। चोलापुर के आयर निवासी संतोष कन्नौजिया उर्फ टल्ली और बबियाव गांव निवासी अमित सिंह उर्फ पपलू है। दोनों महाराष्ट्र के ठाणे और भायंदर में रहते थे।

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यूपी एसटीएफ प्रयागराज इकाई के डिप्टी एसपी शैलेश सिंह ने बताया कि 29 सितंबर को ठाणे में ब्लॉक प्रमुख और कॉरपोरेटर चुनाव की रंजिश में शिवसेना (यूबीटी) नेता प्रदीप पूर्णेकर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। सीसीटीवी कैमरे और अन्य साक्ष्य के आधार पर तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था।

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सीसीटीवी फुटेज में सामने आया कि हेलमेट पहने अमित सिंह है। संतोष कन्नौजिया और पूर्व में गिरफ्तार सुभाष उर्फ पप्प्या शिंदे ने प्रदीप पूर्णेकर की हत्या की साजिश रची थी। असलहे, गाड़ी की व्यवस्था संतोष ने ही की थी। भाड़े पर शूटरों को तैयार किया था। यह वारदात ठाणे के चितणसर मानपाणा क्षेत्र में हुई थी। ठाणे के कापुरबाउड़ी थाने में मामला दर्ज किया गया था।

हत्या के बाद दोनों आरोपी गिरफ्तारी से बचने के लिए प्रयागराज भाग आए थे। संतोष कन्नौजिया का पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है। उस पर वर्ष 2022 में ठाणे के कापुरबाउड़ी थाने में दो आपराधिक मामले दर्ज थे। 

गिरफ्तार आरोपियों को प्रयागराज के नैनी थाने में दाखिल कराया गया है, जहां से महाराष्ट्र पुलिस ट्रांजिट रिमांड की प्रक्रिया पूरी की है। प्रदीप पूर्णेकर उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना (यूबीटी) के मनपाड़ा वार्ड प्रमुख थे। 29 सितंबर को उनकी हत्या कर दी गई थी। पूर्णेकर पर हमले के दौरान करीब छह राउंड गोलियां चलाई गई थीं। चापड़ से भी वार किया गया था।

यह भी पढ़ें: महाराष्ट्र में शिवसेना नेता की हत्या कर प्रयागराज में छिपे थे दो आरोपी, एसटीएफ ने दबोचा

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