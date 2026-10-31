वाराणसी: प्रो. कपिल बोले- विकास में सिर्फ भौतिक सुविधाएं नहीं, इंसानी चेतना और सामाजिक जिम्मेदारियां भी जरूरी

विकास का आकलन केवल भौतिक सुख-सुविधाओं के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि इसमें इंसानी चेतना, सामाजिक जिम्मेदारियों और भावी पीढ़ियों के हितों को भी शामिल करना जरूरी है। भारतीय सभ्यता में अस्तित्व की एकता और सभी जीवन रूपों की परस्पर निर्भरता विकास की महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं। ये बातें शिक्षाविद पद्मभूषण प्रो. कपिल कपूर ने कहीं। वह शनिवार को काशी हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू) में आयोजित अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी 'जेंडर इन फ्लक्स' के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे।

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मुख्य अतिथि प्रो. कपिल कपूर ने कहा कि समाज के किसी भी प्रश्न पर विचार करते समय उसके तात्कालिक प्रभावों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। उसके भावी पीढ़ियों और सामाजिक संबंधों पर पड़ने वाले दूरगामी प्रभावों को भी समझना जरूरी है। विकास की अवधारणा व्यापक होनी चाहिए, जिसमें मानवीय मूल्यों और सामाजिक उत्तरदायित्व को पर्याप्त महत्व मिले। विज्ञापन



इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडी, शिमला के पूर्व चेयरपर्सन और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पूर्व प्रो-वाइस चांसलर प्रो. कपूर ने भारतीय सभ्यता की समग्र दृष्टि का उल्लेख करते हुए कहा कि सभी जीवन रूप एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसलिए सामाजिक और विकास संबंधी विमर्श में इस परस्पर निर्भरता को समझना आवश्यक है। मुख्य अतिथि प्रो. कपिल कपूर ने कहा कि समाज के किसी भी प्रश्न पर विचार करते समय उसके तात्कालिक प्रभावों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। उसके भावी पीढ़ियों और सामाजिक संबंधों पर पड़ने वाले दूरगामी प्रभावों को भी समझना जरूरी है। विकास की अवधारणा व्यापक होनी चाहिए, जिसमें मानवीय मूल्यों और सामाजिक उत्तरदायित्व को पर्याप्त महत्व मिले।इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडी, शिमला के पूर्व चेयरपर्सन और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पूर्व प्रो-वाइस चांसलर प्रो. कपूर ने भारतीय सभ्यता की समग्र दृष्टि का उल्लेख करते हुए कहा कि सभी जीवन रूप एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसलिए सामाजिक और विकास संबंधी विमर्श में इस परस्पर निर्भरता को समझना आवश्यक है।

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