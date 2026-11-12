वाराणसी: छठ पर रेलवे स्टेशन में होल्डिंग एरिया तैयार, भीड़ बढ़ने पर बैरिकेडिंग से होगा नियंत्रण

#WATCH वाराणसी, उत्तर प्रदेश: छठ पूजा के लिए वाराणसी रेलवे स्टेशन पर विशेष ट्रेनें, चिकित्सा सुविधाएं और होल्डिंग एरिया की व्यवस्था की गई है। उत्तर रेलवे, कैंट रेलवे स्टेशन के निदेशक अर्पित गुप्ता ने कहा, "हमने वाराणसी जंक्शन उत्तर रेलवे में एक बड़ा होल्डिंग एरिया बनाया है। जो यात्री समय से पहले आ जाते हैं या ट्रेन यदि विलंभ से आती है तो वे वहां प्रतीक्षा कर सकते हैं। हमारे यहां बैरिकेडिंग मौजूद है। यदि यात्रियों की भीड़ बढ़ती है तो बैरिकेडिंग का इस्तेमाल करके भीड़ नियंत्रित की जाएगी। जिला प्रशासन की मदद से फायर ब्रिगेड और एंबुलेंस हमारे यहां तैनात है। आपातकाल स्थिति में यात्रियों को मेडिकल सुविधा मिलेगी..."