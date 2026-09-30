फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Varanasi News ›   Uproar farmer leaders Petrol poured self police snatched lighter 14 people released after questioning

किसान नेताओं का हंगामा: खुद पर पेट्रोल उड़ेला, पुलिसकर्मियों ने छीना लाइटर; 14 लोगों को पूछताछ के बाद छोड़ा

Thu, 01 Oct 2026 06:18 AM IST
Aman Vishwakarma अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी। Published by: Aman Vishwakarma Updated Thu, 01 Oct 2026 06:18 AM IST
सार

वाराणसी में टोल प्लाजा पर प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने कुछ प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। गिरफ्तारी की सूचना पर किसान और नौजवान खेतों के रास्ते मौके पर पहुंच गए। आरोप है कि पुलिसकर्मियों ने प्रदर्शनकारियों से लाइटर भी छीन लिया। पुलिस ने 14 लोगों को पूछताछ के बाद छोड़ दिया। घटना के बाद मौके पर तनाव बना रहा।

विज्ञापन
Uproar farmer leaders Petrol poured self police snatched lighter 14 people released after questioning
प्रदर्शन कर रहे लोगों को हिरासत में लेती पुलिस। - फोटो : संवाद

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

जौनपुर बॉर्डर और चोलापुर क्षेत्र में पहुंचने वाले लिंक मार्गों पर पुलिस ने निगरानी शुरू की। डोभी, चंदवक, दानगंज और आसपास के गांव में किसान नेताओं के आंदोलन में शामिल होने की आशंका पर पुलिस ने मंगलवार रात कुछ लोगों को नजरबंद कर दिया। 

विज्ञापन


इस बीच अजीत सिंह दोपहर 12.58 बजे अपने एक साथी के साथ रोडवेज बस से तिरंगा लेकर ढेरही टोल प्लाजा पहुंचे और बस से उतरकर तिरंगा दिखाते हुए एक छोटी बोतल में रखा पेट्रोल अपने ऊपर उड़ेल लिया। 
विज्ञापन


हाथ में लाइटर लेकर आत्मदाह की कोशिश की, लेकिन पुलिस कर्मियों ने तुरंत हाथ से लाइटर छीन लिया। अजीत सिंह को पुलिस कर्मियों ने गाड़ी में भरा और लेकर राजातालाब थाने गए। गिरफ्तारी की सूचना पर कुछ लोग खेत के रास्ते टोल प्लाजा पहुंचकर विरोध प्रदर्शन करने लगे। किसान संगठन के लोगों ने नारे लगाए। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद 14 लोगों को हिरासत में लिया। इनमें से कुछ प्रदर्शनकारियों को समझा-बुझाकर बाद में छोड़ दिया गया।

विज्ञापन
विज्ञापन

Uproar farmer leaders Petrol poured self police snatched lighter 14 people released after questioning
टोल प्लाजा के पास प्रदर्शन कर रहे लोगों से बातचीत करती पुलिस। - फोटो : संवाद

सड़क हादसे में भतीजा घायल
टोल स्थल से 300 मीटर दूर चोलापुर की तरफ बाइक सवार मृत्युंजय सिंह उर्फ मुन्ना और अंकित सिंह को दूसरी बाइक ने टक्कर मार दी। इस हादसे में मृत्युंजय सिंह उर्फ मुन्ना की मौत हो गई। वहीं, भतीजे अंकित को हाथ में सिर्फ चोट आईं, जिसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार के बाद छोड़ दिया गया। चोलापुर थाना प्रभारी सधुवन राम गौतम ने बताया कि पड़ोस के गांव तराव निवासी मृत्युंजय सिंह अपने भतीजे अंकित के साथ निकले थे। हादसे के समय दोनों ने हेलमेट नहीं पहना था और सिर में चोट लगने के कारण मुन्ना को नहीं बचाया जा सका।

दो कंपनी पीएसी, 350 पुलिसकर्मी रहे तैनात
वरुणा जोन के डीसीपी राजेश कुमार पांडेय, एडीसीपी लिपि नगायच समेत एसीपी सतर्क रहे। आंदोलन को लेकर पुलिस ने विशेष एहतियात बरती। लोक संपत्ति की क्षति और उपद्रव नहीं हो, इसके लिए दो कंपनी पीएसी और 350 जवान तैनात किए गए थे। 5 एसीपी, 10 एसएचओ और एडीसीपी और डीसीपी वरुणा जोन मुस्तैद रहे।

मृत बाइक सवार का बेटा सहारनपुर में है दरोगा: तराव गांव निवासी बाइक सवार मृत्युंजय सिंह मुन्ना के दो बेटे हैं। एक बेटा रितेश सिंह सहारनपुर में दरोगा है और दूसरा विनीत सिंह है, जो घर पर रहकर पढ़ाई करता है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed