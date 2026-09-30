किसान नेताओं का हंगामा: खुद पर पेट्रोल उड़ेला, पुलिसकर्मियों ने छीना लाइटर; 14 लोगों को पूछताछ के बाद छोड़ा

जौनपुर बॉर्डर और चोलापुर क्षेत्र में पहुंचने वाले लिंक मार्गों पर पुलिस ने निगरानी शुरू की। डोभी, चंदवक, दानगंज और आसपास के गांव में किसान नेताओं के आंदोलन में शामिल होने की आशंका पर पुलिस ने मंगलवार रात कुछ लोगों को नजरबंद कर दिया।

विज्ञापन

इस बीच अजीत सिंह दोपहर 12.58 बजे अपने एक साथी के साथ रोडवेज बस से तिरंगा लेकर ढेरही टोल प्लाजा पहुंचे और बस से उतरकर तिरंगा दिखाते हुए एक छोटी बोतल में रखा पेट्रोल अपने ऊपर उड़ेल लिया।हाथ में लाइटर लेकर आत्मदाह की कोशिश की, लेकिन पुलिस कर्मियों ने तुरंत हाथ से लाइटर छीन लिया। अजीत सिंह को पुलिस कर्मियों ने गाड़ी में भरा और लेकर राजातालाब थाने गए। गिरफ्तारी की सूचना पर कुछ लोग खेत के रास्ते टोल प्लाजा पहुंचकर विरोध प्रदर्शन करने लगे। किसान संगठन के लोगों ने नारे लगाए। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद 14 लोगों को हिरासत में लिया। इनमें से कुछ प्रदर्शनकारियों को समझा-बुझाकर बाद में छोड़ दिया गया।