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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Varanasi News ›   Tug-of-war over the construction of the Beniyabag complex

Varanasi News: बेनियाबाग कॉम्प्लेक्स के निर्माण को लेकर खींचतान

Tue, 06 Oct 2026 02:27 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 02:27 AM IST
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Tug-of-war over the construction of the Beniyabag complex
बेनियाबाग कॉम्प्लेक्स के निर्माण को लेकर नगर निगम और दुकानदारों के बीच विवाद जारी है। नगर निगम के नोटिस के बाद पुराने भवन के पिछले हिस्से को तोड़ दिया गया। इसके बाद सोमवार को दुकानदारों के साथ बैठक की गई। बैठक में सहायक नगर आयुक्त अनिल कुमार यादव ने कहा कि जर्जर भवन को तोड़कर उसकी जगह नया कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। इसमें दुकानों के साथ पार्किंग की सुविधा भी होगी।
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बैठक में रुस्तम अली ने कहा कि इस मामले में अदालत में मुकदमा चल रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि नगर निगम दुकानदारों से दुकानें खाली कराना चाहता है। दुकानदारों का कहना है कि दूसरी जगह दुकानें मिलने के बाद ही वे दुकानें खाली करेंगे। नगर निगम की ओर से बेनियाबाग में जगह देने की बात कही जा रही है, लेकिन वहां व्यावसायिक गतिविधियों के लिए पर्याप्त सुविधाएं नहीं हैं। दुकानदारों को मंगलवार को नगर निगम कार्यालय बुलाया गया है।
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पानदरीबा पुलिस चौकी के पीछे स्थित पुराने भवन को तोड़कर नया बेनियाबाग कॉम्प्लेक्स बनाया जाना है। नए कॉम्प्लेक्स में पार्किंग की सुविधा भी प्रस्तावित है। नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल ने योजना का प्रस्ताव मांगा है। जल्द ही इंजीनियरों की टीम मौके का निरीक्षण करेगी। पुराने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के भूतल पर 16 और प्रथम तल पर 14 दुकानें हैं। इन 30 दुकानों का करीब 24.50 लाख रुपये किराया बकाया है। कई दुकानदार लंबे समय से किराया जमा नहीं कर रहे हैं। नगर निगम पहले भी कई बार किराया जमा करने के लिए नोटिस जारी कर चुका है। कुछ समय पहले नगर निगम ने दुकानों को अपने कब्जे में लेने की कार्रवाई की थी। इसके बाद से निगम और दुकानदारों के बीच कई बार विवाद हो चुका है।
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