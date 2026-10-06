Varanasi News: बेनियाबाग कॉम्प्लेक्स के निर्माण को लेकर खींचतान

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बैठक में रुस्तम अली ने कहा कि इस मामले में अदालत में मुकदमा चल रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि नगर निगम दुकानदारों से दुकानें खाली कराना चाहता है। दुकानदारों का कहना है कि दूसरी जगह दुकानें मिलने के बाद ही वे दुकानें खाली करेंगे। नगर निगम की ओर से बेनियाबाग में जगह देने की बात कही जा रही है, लेकिन वहां व्यावसायिक गतिविधियों के लिए पर्याप्त सुविधाएं नहीं हैं। दुकानदारों को मंगलवार को नगर निगम कार्यालय बुलाया गया है।पानदरीबा पुलिस चौकी के पीछे स्थित पुराने भवन को तोड़कर नया बेनियाबाग कॉम्प्लेक्स बनाया जाना है। नए कॉम्प्लेक्स में पार्किंग की सुविधा भी प्रस्तावित है। नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल ने योजना का प्रस्ताव मांगा है। जल्द ही इंजीनियरों की टीम मौके का निरीक्षण करेगी। पुराने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के भूतल पर 16 और प्रथम तल पर 14 दुकानें हैं। इन 30 दुकानों का करीब 24.50 लाख रुपये किराया बकाया है। कई दुकानदार लंबे समय से किराया जमा नहीं कर रहे हैं। नगर निगम पहले भी कई बार किराया जमा करने के लिए नोटिस जारी कर चुका है। कुछ समय पहले नगर निगम ने दुकानों को अपने कब्जे में लेने की कार्रवाई की थी। इसके बाद से निगम और दुकानदारों के बीच कई बार विवाद हो चुका है।