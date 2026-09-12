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Varanasi News: हाईटेंशन तार पर गिरा पेड़, बड़ा हादसा टला

वाराणसी ब्यूरो

Updated Sat, 12 Sep 2026 01:48 AM IST Updated Sat, 12 Sep 2026 01:48 AM IST

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