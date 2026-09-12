Varanasi News: हाईटेंशन तार पर गिरा पेड़, बड़ा हादसा टला
वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 12 Sep 2026 01:48 AM IST
Updated Sat, 12 Sep 2026 01:48 AM IST
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वाराणसी। सिगरा के चंदुआ छित्तूपुर इलाके में सैजन का एक विशालकाय पेड़ हाईटेंशन तार पर गिर गया। पेड़ गिरते ही आपूर्ति ठप हो गई और क्षेत्र में अफरातफरी मच गई। सड़क पर आवागमन भी कुछ देर तक रुक गया। हालांकि, कोई जनहानि नहीं हुई लेकिन एक बड़ा हादसा होने से टल गया। लोगों ने बताया कि पेड़ सीधे विद्युत तारों पर अटक जाने के कारण आपूर्ति ठप हो गई। घटना की सूचना मिलते ही विद्युत निगम की टीम मौके पर पहुंची और वन विभाग व नगर निगम को सूचना दी गई। टीम मौके पर पहुंची और पेड़ की कटाई शुरू हुई। टहनियों को काटकर तारों से अलग किया गया और रास्ते को साफ कराया गया। इसके बाद आवागमन शुरू हो पाया। अधीक्षण अभियंता विनीत मौर्या ने बताया कि शिकायत मिलते ही तत्काल पेड़ कटवाया गया। आपूर्ति भी बहाल कर दी गई। विद्युत तारों से छूकर या उनके ऊपर से गुजरने वाले पेड़ों और टहनियों की छंटाई कराई जा रही है। ताकि कोई दुर्घटना न हो। ब्यूरो
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