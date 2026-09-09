वाराणसी में डायवर्जन: दोपहर 2 बजे तक शहर के कई रूटों पर प्रतिबंध, घर से निकलने से पहले पढ़ें- एडवाइजरी

राजघाट पुल पर चार घंटे मालवाहक वाहनों पर रोक

चार पहिया वाहन, बसें और मालवाहक वाहनों के लिए भी विशेष डायवर्जन लागू किया गया है। अमर उजाला तिराहा से लहुराबीर या मैदागिन की तरफ चार पहिया वाहन और बसें नहीं जा सकेंगी। वीवीआईपी मूवमेंट के समय इन्हें लकड़ीमंडी से गोलगड्डा की ओर मोड़ा जाएगा। मैदागिन चौराहा से गोदौलिया चौराहा के बीच सभी प्रकार के वाहनों का आवागमन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। राजघाट पुल और सूजाबाद की ओर से सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक सभी मालवाहक वाहनों का संचालन बंद रहेगा। विशेश्वरगंज तिराहा से वीवीआईपी आगमन से दो घंटे पहले चार पहिया वाहनों को मैदागिन की तरफ न भेजकर गोलगड्डा की तरफ डायवर्ट किया जाएगा।