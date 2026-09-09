त्योहार से पहले हवाई किराये में उछाल: घर लौटने को देने होंगे तीन से चार गुना किराया, जानें विमानों के टिकट रेट
दिवाली और छठ से पहले हवाई किराये में तीन से चार गुना तक उछाल आया है। त्योहारों पर घर लौटने वाले यात्रियों को दिल्ली के लिए करीब आठ हजार रुपये तक चुकाने पड़ रहे हैं। वहीं, मुंबई, बंगलूरू और हैदराबाद का किराया 10 हजार रुपये के पार पहुंच गया है। सीटों की उपलब्धता कम होने से किराया बढ़ा है।
विस्तार
त्योहारी सीजन शुरू होने के साथ ही विमानन कंपनियों ने किराया बढ़ा दिया है। 24 सितंबर से शुरू होने वाले पितृ विसर्जन से लेकर छठ पूजा तक लोगों के घर आने-जाने का सिलसिला जारी रहेगा। दिवाली और छठ पर सबसे अधिक भीड़ होने की संभावना है। ऐसे में विमानों में सीटों की उपलब्धता कम होने के साथ किराया भी दो से तीन गुना तक बढ़ गया है।
आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर उपलब्ध किराये के अनुसार, आम दिनों में दिल्ली का हवाई किराया करीब तीन से साढ़े तीन हजार रुपये के बीच रहता है। दिवाली के दौरान यही किराया बढ़कर 11 हजार रुपये से अधिक पहुंच गया है। यात्रियों की बढ़ती मांग और सीमित सीटों के कारण किराये में यह बढ़ोतरी देखने को मिल रही है।
मुंबई जाने वाली अधिकतर उड़ानों में सीटें लगभग फुल हो चुकी हैं। वेबसाइट पर कई विमानों में सिर्फ चार से पांच सीटें ही उपलब्ध दिखाई दे रही हैं। आम दिनों में मुंबई का किराया पांच से छह हजार रुपये के आसपास रहता है, लेकिन त्योहारी सीजन में यह बढ़कर करीब 15 हजार रुपये तक पहुंच गया है।
हैदराबाद और बंगलूरू के लिए भी यात्रियों को अधिक किराया चुकाना पड़ रहा है। आम दिनों में हैदराबाद का हवाई किराया पांच से छह हजार रुपये के बीच होता है, जो फिलहाल बढ़कर करीब 15 हजार रुपये तक पहुंच गया है। वहीं, बंगलूरू का किराया भी बढ़कर अधिकतम करीब 16 हजार रुपये तक पहुंच गया है।
त्योहारी सीजन में बड़ी संख्या में दूसरे शहरों में रहने वाले लोग अपने घर लौटते हैं। इसके बाद त्योहार खत्म होने पर वापसी की भीड़ बढ़ जाती है। दिवाली और छठ पूजा के दौरान पूर्वांचल आने वाले यात्रियों की संख्या काफी बढ़ जाती है। इसे देखते हुए कई यात्रियों ने पहले से ही टिकटों की बुकिंग करा ली है।
सीटों की उपलब्धता लगातार कम होने के कारण विमानन कंपनियों की उड़ानों में किराये में इजाफा हुआ है। आने वाले दिनों में मांग बढ़ने के साथ हवाई किराये में और बढ़ोतरी की संभावना से यात्री परेशान हैं। कम समय में यात्रा की जरूरत वाले यात्रियों के लिए अब हवाई सफर काफी महंगा पड़ रहा है।
विमानों का किराया
|शहर
|स्पाइस जेट
|इंडिगो
|एयर इंडिया
|एयर इंडिया एक्सप्रेस
|अकासा
|दिल्ली
|8878
|10645
|11626
|11729
|0
|मुंबई
|13024
|12500
|15078
|0
|14841
|बंगलूरू
|13855
|15523
|16818
|0
|13839
|हैदराबाद
|11301
|11998
|15985
|13658