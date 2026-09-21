फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Varanasi News ›   Sessional marks on the portal are zero; today is the last chance to get them corrected.

Varanasi News: पोर्टल पर सेशनल मार्क्स शून्य, ठीक कराने का आज अंतिम मौका

Mon, 21 Sep 2026 01:57 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 21 Sep 2026 01:57 AM IST
विज्ञापन
Sessional marks on the portal are zero; today is the last chance to get them corrected.
बीएचयू के स्टूडेंट पोर्टल पर कुछ छात्रों के सेशनल अंक अपलोड नहीं हुए हैं और उनका मार्क्स शून्य दिख रहा है। यदि इसे सोमवार तक ठीक नहीं कराया गया तो फिर रिजल्ट पर यही अंक चढ़ा दिया जाएगा। रविवार को बीएचयू के परीक्षा नियंत्रक कार्यालय की ओर से जारी एक चेतावनी में कहा गया है कि अपना सेशनल मार्क्स जांच कर विभाग को सूचित करें। इसे करा लिया तो ठीक नहीं तो सोमवार को शाम पांच बजे के बाद यही अंक पोर्टल पर लॉक कर दिया जाएगा। निर्धारित समय सीमा के बाद अंकों में बदलाव या अपडेट के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं होगा। छात्रों को सलाह दी गई है कि वे अंतिम तिथि से पहले संबंधित विभाग या संकाय को किसी भी त्रुटि की सूचना दें।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed