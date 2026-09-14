कार्यकर्ता ही भाजपा की वास्तविक ताकत: डॉ. अशोक बोले- बूथ तक मजबूत करें संगठन, नए लोगों को जोड़ने पर जोर

क्षेत्रीय कार्यालय रोहनिया में रविवार को विभाग एवं प्रकोष्ठों की बैठक में तय किया गया कि कार्यकर्ताओं की क्षमता, रुचि और योग्यता के अनुसार उन्हें जिम्मेदारी दी जाएगी। काशी क्षेत्र अध्यक्ष डॉ. अशोक चौरसिया ने कहा कि कार्यकर्ता ही भाजपा की वास्तविक ताकत हैं और संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने में उनकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। विभाग एवं प्रकोष्ठ प्रभारी डॉ. उत्तम ओझा की अध्यक्षता में हुई बैठक में आगामी संगठनात्मक गतिविधियों और कार्यकर्ताओं की भागीदारी बढ़ाने पर चर्चा हुई।

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मुख्य अतिथि काशी क्षेत्र अध्यक्ष डॉ. अशोक चौरसिया ने कहा कि भाजपा में कोई कार्यकर्ता छोटा या बड़ा नहीं होता। प्रत्येक कार्यकर्ता संगठन की शक्ति है। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं की सक्रियता और आपसी समन्वय से ही संगठन को और मजबूत बनाया जा सकता है। क्षेत्र के उपाध्यक्ष नवरतन राठी ने कहा कि संगठन तभी मजबूत होगा, जब कार्यकर्ता की क्षमता और रुचि के अनुसार उसे जिम्मेदारी दी जाए। महामंत्री अनूप जायसवाल, उपाध्यक्ष अमित राय, अनिल गुप्ता, सीए प्रमोद, बीर भद्र सिंह, विशाल केशरी, गजानन जोशी, मनोज यादव रहे।