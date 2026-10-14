चित्रकला प्रतियोगिता: 300 विद्यार्थियों ने कैनवास पर उतारे नारी शक्ति व पर्यावरण के रंग, बढ़-चढ़कर लिया हिस्सा

शारदीय नवरात्र के तीसरे दिन मंगलवार को अमर उजाला की ओर से शहर के छह प्रमुख शिक्षण संस्थानों में चित्रकला प्रतियोगिता हुई। कला और रचनात्मकता के इस कार्यक्रम में 300 से ज्यादा छात्र-छात्राओं ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। कैनवास पर नारी सशक्तीकरण की थीम पर अपनी कलात्मक प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया।

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प्रतियोगिता के दौरान 39 जीटीसी छावनी स्थित पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय में 80 छात्र-छात्राओं ने अपनी तूलिका से पर्यावरण संरक्षण, दुर्गा पूजा और नारी शक्ति जैसे समसामयिक व सांस्कृतिक विषयों पर मनमोहक पेंटिंग्स बनाईं। वहीं, भगवानपुर स्थित चित्रांकन फाइन आर्ट्स स्टडी सोसाइटी के 40 विद्यार्थियों ने अपनी रचनात्मक सोच और बुद्धिमता का लोहा मनवाया।इसी तरह महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के ललित कला विभाग से 100 विद्यार्थियों और बीएचयू के विजुअल आर्ट्स फैकल्टी के कई होनहार कलाकारों ने अपनी कलात्मक भावनाओं में रंग भरे। नरिया स्थित बीएनएस कॉन्वेंट स्कूल के 70 छात्र-छात्राओं ने भी अपनी कलात्मक प्रतिभा का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित शिक्षकों व कला विशेषज्ञों ने सभी प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन किया। शिक्षकों ने आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि ऐसी प्रतियोगिताएं न केवल युवाओं की छिपी प्रतिभा को तराशती हैं, बल्कि उनमें रचनात्मक ऊर्जा, आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच का संचार भी करती हैं।