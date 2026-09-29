आसान होगा सफर: 12 अक्तूबर से हो सकता है देश की दूसरी स्लीपर वंदेभारत का संचालन, पीएम मोदी दिखाएंगे हरी झंडी

दिल्ली से काशी से तक चलने वाली देश की दूसरी वंदेभारत स्लीपर का संचालन 12 अक्तूबर से हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्लीपर वंदेभारत को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। रेलवे बोर्ड जल्द ही संचालन तिथि की आधिकारिक जानकारी देगा।

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