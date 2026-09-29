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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Varanasi News ›   Operations of country second sleeper Vande Bharat train could begin on October 12 from varanasi

आसान होगा सफर: 12 अक्तूबर से हो सकता है देश की दूसरी स्लीपर वंदेभारत का संचालन, पीएम मोदी दिखाएंगे हरी झंडी

Tue, 29 Sep 2026 04:49 PM IST
Pragati Chand अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी। Published by: Pragati Chand Updated Tue, 29 Sep 2026 04:49 PM IST
सार

दिल्ली से काशी तक का सफर अब और आसान करने की योजना है। इसके लिए देश की दूसरी वंदेभारत स्लीपर का संचालन 12 अक्तूबर से हो सकता है।  

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Operations of country second sleeper Vande Bharat train could begin on October 12 from varanasi
वंदे भारत स्लीपर ट्रेन - फोटो : आईएनएस

विस्तार
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दिल्ली से काशी से तक चलने वाली देश की दूसरी वंदेभारत स्लीपर का संचालन 12 अक्तूबर से हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्लीपर वंदेभारत को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। रेलवे बोर्ड जल्द ही संचालन तिथि की आधिकारिक जानकारी देगा। 

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स्लीपर वंदे भारत के संचालन का जो समय निर्धारित था, उसमें भी बदलाव किया गया है। अब यह ट्रेन काशी से रात 8:40 बजे चलेगी। दिल्ली में सुबह 4:50 बजे पहुंच जाएगी। इससे पहले रात 9:20 बजे संचालन होना था। 
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दिल्ली पहुंचने का समय सुबह पांच बजे था। यह ट्रेन वाराणसी से प्रयागराज, कानपुर होते हुए दिल्ली जाएगी। फिलहाल दिल्ली के लिए अभी दो वंदेभारत चल रही हैं।  
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यह है ट्रेन का प्रस्तावित टाइम टेबल

  • वाराणसी से नई दिल्ली
  • वाराणसी से 8.40 बजे रात
  • प्रयागराज 10.05 बजे रात
  • कानपुर सेंट्रल 11.50 बजे
  • नई दिल्ली 4.50 बजे सुबह


नई दिल्ली से वाराणसी

  • नई दिल्ली 11.25 बजे रात
  • कानपुर सेंट्रल 3:30 बजे सुबह
  • प्रयागराज 5.38 बजे सुबह
  • वाराणसी 7.35 बजे सुबह
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