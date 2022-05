{"_id":"628dc2de0fbdf3704e10ad01","slug":"not-even-brick-laid-in-name-of-development-in-sarnath-varanasi-for-last-10-months-but-poster-work-displayed","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"Development Project: सारनाथ में पिछले 10 माह से विकास के नाम पर एक ईंट भी नहीं रखी गई, टांग दिया काम शुरू होने का पोस्टर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी Published by: उत्पल कांत Updated Wed, 25 May 2022 11:17 AM IST