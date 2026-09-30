काशी में नितिन नबीन: जनसभा की तैयारियां, वडनगर से आएंगे 500 बाइकर्स; भीड़ प्रबंधन तक की देखी तैयारियां
एयर शो और प्रस्तावित सभा की तैयारियों को लेकर भाजपा नेताओं ने नमो घाट से क्रूज के जरिये ललिता घाट तक पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। नेताओं ने सभा स्थल पर मंच, सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन की तैयारियां देखीं। कार्यक्रम को लेकर जिला, महानगर और मंडल स्तर पर अगले चार दिनों तक बैठकों का दौर चलेगा।
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक सेवा राजनीतिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन की जगतपुर इंटर कॉलेज मैदान में होने वाली जनसभा की तैयारियों को लेकर भाजपा ने संगठन के विभिन्न स्तरों पर सक्रियता बढ़ा दी है। सर्किट हाउस में बुधवार को हुई बैठक में राष्ट्रीय मंत्री एवं प्रदेश सह प्रभारी जगदीश पटेल ने तैयारियों की जानकारी ली।
राज्यमंत्री जेपीएस राठौर ने बताया कि वडनगर से आने वाले 500 बाइक यात्रियों के स्वागत और कार्यक्रम को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। यात्रा में शामिल बाइक यात्री नमो घाट से क्रूज के जरिये ललिता घाट पहुंचेंगे। यहां से बाबा विश्वनाथ मंदिर जाकर बाबा का जलाभिषेक करेंगे। इसके बाद सभी यात्री जगतपुर इंटर कॉलेज मैदान में होने वाली नितिन नबीन की जनसभा में शामिल होंगे।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी भी सभा को संबोधित करेंगे। प्रदेश महामंत्री दिलीप पटेल ने कार्यकर्ताओं को सौंपी गई जिम्मेदारियों पर तत्काल काम शुरू करने को कहा। क्षेत्र अध्यक्ष अशोक चौरसिया के अनुसार जिला और महानगर पदाधिकारियों की बैठकें बृहस्पतिवार को होंगी। मोर्चों, प्रकोष्ठों, विभागों और मंडलों की बैठकें 2, 3 और 4 अक्तूबर को होंगी।
सभा के लिए भाजपा नेताओं ने मंच से लेकर भीड़ प्रबंधन तक की देखी तैयारियां
भाजपा नेताओं और जनप्रतिनिधियों ने बुधवार को सभा स्थल का निरीक्षण कर मंच, ध्वनि व्यवस्था और भीड़ के आवागमन समेत अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान नेताओं ने प्रस्तावित मंच की स्थिति, ध्वनि व्यवस्था, विशिष्ट अतिथियों के बैठने की व्यवस्था और आम लोगों के प्रवेश व निकासी मार्गों का जायजा लिया। सभा स्थल तक आवागमन सुगम रखने और भीड़ प्रबंधन पर भी चर्चा हुई।
सभा स्थल के निरीक्षण के दौरान भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री एवं प्रदेश सह प्रभारी जगदीश पटेल, प्रदेश महामंत्री दिलीप पटेल, राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) जेपीएस राठौर, क्षेत्र अध्यक्ष अशोक चौरसिया, जिलाध्यक्ष रामसकल पटेल, विधान परिषद सदस्य धर्मेंद्र राय, क्षेत्र उपाध्यक्ष नवरतन राठी, अमित राय, अनिल श्रीवास्तव, जगदीश त्रिपाठी, राकेश सिंह अलगू, सुरेश सिंह और देवेंद्र मौर्य आदि मौजूद रहे।