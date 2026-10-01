एमएलसी चुनाव: वाराणसी में भाजपा के प्रमोद, सपा के आशुतोष और लाल बिहारी ने लिया पर्चा; 11 लोगों ने लिए पर्चे

खंड स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के एमएलसी चुनाव में नामांकन प्रक्रिया के साथ सियासी सरगर्मी बढ़ने लगी है। दूसरे दिन बुधवार को स्नातक सीट पर सपा के आशुतोष सिन्हा ने पर्चा लिया। वहीं, शिक्षक सीट पर भाजपा के प्रमोद कुमार मिश्रा और सपा के लाल बिहारी यादव समेत 16 दावेदारों ने नामांकन पत्र लिए। हालांकि, दूसरे दिन भी किसी प्रत्याशी ने नामांकन दाखिल नहीं किया। दूसरे दिन स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में कुल 11 लोगों ने पर्चे लिए।

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सपा के आशुतोष सिन्हा के अलावा बेनी माधव, देव कुमार, चंद्र प्रकाश गुप्ता, पंकज कुमार सिंह, रंजीत कुमार यादव, प्रीति सिंह, वहीदुल्लाह खान, तुषार गोस्वामी, अरविंद कुमार और डॉ. पंकज गौतम ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन पत्र लिया। विज्ञापन



वहीं, शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा के प्रमोद कुमार मिश्रा और सपा के लाल बिहारी यादव, ऋतिका दुबे, कपिल देव यादव और चेतनारायण सिंह ने पर्चा लिया। ये तीनों निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतरने की तैयारी में हैं। सपा के आशुतोष सिन्हा के अलावा बेनी माधव, देव कुमार, चंद्र प्रकाश गुप्ता, पंकज कुमार सिंह, रंजीत कुमार यादव, प्रीति सिंह, वहीदुल्लाह खान, तुषार गोस्वामी, अरविंद कुमार और डॉ. पंकज गौतम ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन पत्र लिया।वहीं, शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा के प्रमोद कुमार मिश्रा और सपा के लाल बिहारी यादव, ऋतिका दुबे, कपिल देव यादव और चेतनारायण सिंह ने पर्चा लिया। ये तीनों निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतरने की तैयारी में हैं।

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