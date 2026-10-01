एमएलसी चुनाव: वाराणसी में भाजपा के प्रमोद, सपा के आशुतोष और लाल बिहारी ने लिया पर्चा; 11 लोगों ने लिए पर्चे
एमएलसी चुनाव के लिए वाराणसी में नामांकन प्रक्रिया जारी है। स्नातक सीट पर सपा के आशुतोष सिन्हा ने पर्चा लिया है। वहीं, शिक्षक सीट पर भाजपा के प्रमोद कुमार मिश्रा और सपा के लाल बिहारी यादव समेत 16 दावेदारों ने नामांकन पत्र लिए।
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खंड स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के एमएलसी चुनाव में नामांकन प्रक्रिया के साथ सियासी सरगर्मी बढ़ने लगी है। दूसरे दिन बुधवार को स्नातक सीट पर सपा के आशुतोष सिन्हा ने पर्चा लिया। वहीं, शिक्षक सीट पर भाजपा के प्रमोद कुमार मिश्रा और सपा के लाल बिहारी यादव समेत 16 दावेदारों ने नामांकन पत्र लिए। हालांकि, दूसरे दिन भी किसी प्रत्याशी ने नामांकन दाखिल नहीं किया। दूसरे दिन स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में कुल 11 लोगों ने पर्चे लिए।
सपा के आशुतोष सिन्हा के अलावा बेनी माधव, देव कुमार, चंद्र प्रकाश गुप्ता, पंकज कुमार सिंह, रंजीत कुमार यादव, प्रीति सिंह, वहीदुल्लाह खान, तुषार गोस्वामी, अरविंद कुमार और डॉ. पंकज गौतम ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन पत्र लिया।
वहीं, शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा के प्रमोद कुमार मिश्रा और सपा के लाल बिहारी यादव, ऋतिका दुबे, कपिल देव यादव और चेतनारायण सिंह ने पर्चा लिया। ये तीनों निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतरने की तैयारी में हैं।
दो दिन में 30 ने लिए पर्चे
नामांकन के पहले दिन स्नातक सीट के लिए नौ और शिक्षक सीट के लिए पांच लोगों ने पर्चे लिए थे। दूसरे दिन 11 और पांच लोगों के पर्चा लेने के बाद अब तक स्नातक सीट के लिए कुल 20 और शिक्षक सीट के लिए 10 लोग नामांकन पत्र ले चुके हैं। यानी दोनों सीटों को मिलाकर दो दिनों में 30 दावेदार पर्चा ले चुके हैं। हालांकि, अभी तक किसी प्रत्याशी ने नामांकन दाखिल नहीं किया है। राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों के पर्चा लेने के बाद अब आने वाले दिनों में नामांकन दाखिल करने के साथ चुनावी मुकाबले की तस्वीर और स्पष्ट होगी।