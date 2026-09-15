{"_id":"6aa84f88f0721f088105588a","slug":"lethal-attack-for-stopping-someone-from-drinking-alcohol-at-the-doorstep-accused-arrested-varanasi-news-c-20-vns1021-1543582-2026-09-15","type":"story","status":"publish","title_hn":"Varanasi News: घर के दरवाजे पर शराब पीने से रोकने पर जानलेवा हमला, आरोपी गिरफ्तार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

Varanasi News: घर के दरवाजे पर शराब पीने से रोकने पर जानलेवा हमला, आरोपी गिरफ्तार

वाराणसी ब्यूरो

Updated Tue, 15 Sep 2026 01:18 AM IST Updated Tue, 15 Sep 2026 01:18 AM IST

विज्ञापन







Link Copied

