आस्था: 18 देवों के दर्शन का क्रम... नंबर एक पर बाबा विश्वनाथ, आठवें पर नंदी और 11वें पर ज्ञानवापी कूप

श्रीकाशी विश्वनाथ के बाद ज्ञानवापी कूप और बड़े नंदी के दर्शन के लिए श्रद्धालु सबसे ज्यादा उत्साहित रहते हैं लेकिन मंदिर प्रशासन के अनुसार विश्वनाथ जी के दर्शन के बाद वहां मौजूद 18 देवालयों तक पहुंचना होता है। इसमें आठवें नंबर पर ज्ञानवापी की ओर मुख किए बड़े नंदी और 11वें नंबर पर ज्ञानवापी कूप के दर्शन का क्रम आता है।

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बाबा के मुख्य परिसर में देवी-देवताओं का वास है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मंदिर परिसर में दिव्य देवालय और दर्शन क्रम दर्शाने वाला नया बोर्ड लगाया गया है। इससे श्रद्धालुओं को धाम के भीतर स्थित प्रमुख मंदिरों और देवालयों की जानकारी दी जा रही है। विज्ञापन



बाबा विश्वनाथ के दर्शन पाने के बाद भक्तों को एंटी क्लॉक वाइज यानी कि घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में 18 देवों तक पहुंचना होगा। मंदिर प्रशासन ने इन देवताओं के दर्शन का एक क्रम निर्धारित कर मुख्य मंदिर का पूरा मैप जारी किया है और इसकी नंबरिंग की है। बाबा के मुख्य परिसर में देवी-देवताओं का वास है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मंदिर परिसर में दिव्य देवालय और दर्शन क्रम दर्शाने वाला नया बोर्ड लगाया गया है। इससे श्रद्धालुओं को धाम के भीतर स्थित प्रमुख मंदिरों और देवालयों की जानकारी दी जा रही है।बाबा विश्वनाथ के दर्शन पाने के बाद भक्तों को एंटी क्लॉक वाइज यानी कि घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में 18 देवों तक पहुंचना होगा। मंदिर प्रशासन ने इन देवताओं के दर्शन का एक क्रम निर्धारित कर मुख्य मंदिर का पूरा मैप जारी किया है और इसकी नंबरिंग की है।

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