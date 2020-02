कल से शुरू होगा काशी महाकाल एक्सप्रेस का आधिकारिक सफर, महाशिवरात्रि पर यात्रियों को मिलेंगे तोहफे

काशी महाकाल एक्सप्रेस का आधिकारिक तौर पर 20 फरवरी से सफर शुरू हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 फरवरी को चंदौली के पड़ाव से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए हरी झंडी दिखार ट्रेन को रवाना किया था। ये ट्रेन वाराणसी से इंदौर के बीच चलेगी, जो तीन ज्योतिर्लिंगों (श्रीओम्कारेश्वर, श्री महाकालेश्वर और काशी विश्वनाथ) को आपस में जोड़ेगी। वहीं यह ट्रेन उद्घाटन के बाद से काफी चर्चा में रही है।आईआरसीटीसी काशी महाकाल एक्सप्रेस का शुभारंभ महाशिवरात्रि के एक दिन पहले यानी 20 फरवरी को करेगी। देश की तीसरी कारपोरेट ट्रेन कैंट रेलवे स्टेशन से दोपहर 2.45 बजे इंदौर के लिए रवाना होगी और दूसरे दिन सुबह 9.40 बजे इंदौर पहुंचाएगी। महाकाल के पहले यात्रियों को आईआरसीटीसी की ओर से आकर्षक उपहार भी दिए जाएंगे।

Hon'ble Prime Minister to inaugurate Kashi Mahakal Express today.



The Kashi Mahakal will pick up regular services from 20.02.2020... pic.twitter.com/gd21kD6qma