Varanasi News: इनरव्हील क्लब स्वर्ण मंजरी ने शिक्षिकाओं को किया सम्मानित

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इनरव्हील क्लब वाराणसी स्वर्ण मंजरी ने सोमवार को कृष्ण जन्माष्टमी और शिक्षक दिवस मनाया। यह कार्यक्रम सिगरा के एक होटल में हुआ। इस अवसर पर सेंट जॉन्स की 12 शिक्षिकाओं को सम्मानित किया गया। क्लब की अध्यक्ष रंजना ओझा और पीडीसी ममता द्विवेदी ने अंगवस्त्रम, स्मृति चिह्न और सर्टिफिकेट देकर अतिथियों को सम्मानित किया। सांस्कृतिक कार्यक्रम में श्रीकृष्ण जन्मोत्सव मनाया गया। षड्ज संगीत अकादमी की छात्राओं ने नृत्य नाटिका और समूह नृत्य प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में क्लब सदस्याओं ने भी प्रस्तुतियां दीं। तीज क्वीन प्रतियोगिता में रिचा पाठक पहले स्थान पर, विजया बाजपेई दूसरे और रोशनी अग्रवाल तीसरे स्थान पर रहीं। इस अवसर पर रैंप वॉक और क्विज कार्यक्रम भी हुए। संचालन सुषमा गुप्ता ने किया।